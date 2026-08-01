Aavegotchi ราคา (GHST)
ราคาปัจจุบัน Aavegotchi (GHST) วันนี้ $ 0.04222461, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GHST เป็น USD คือ $ 0.04222461 ต่อ GHST.
Aavegotchi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,227,255 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 51.16M GHST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GHST เทรดระหว่าง $ 0.04221741 (ต่ำ) กับ $ 0.04257282 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.63 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04220259
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GHST เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.72K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aavegotchi คือ $ 2.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.72K อุปทานหมุนเวียนของ GHST คือ 51.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 52747802.71425598 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.23M
+0.02%
-0.72%
-4.92%
-4.92%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aavegotchi เป็น USD เท่ากับ $ -0.000306931521100388
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aavegotchi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0042310283
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aavegotchi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0127719564
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aavegotchi เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000020228163397
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000306931521100388
|-0.72%
|30 วัน
|$ -0.0042310283
|-10.02%
|60 วัน
|$ -0.0127719564
|-30.24%
|90 วัน
|$ +0.00000020228163397
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Aavegotchi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Aavegotchi ใช้งาน?
Aavegotchi ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย
ราคาปัจจุบันของ GHST เป็นเท่าไร?
โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿1.3636074528994147554000 โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.72% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์
Aavegotchi อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Aavegotchi จัดอยู่ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Collectibles,Polygon Ecosystem,Meme,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gotchiverse,Base Ecosystem,Layer 3 (L3),RPG,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Energi Ecosystem,Governance,Base Native การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ GHST กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI
มูลค่าตามราคาตลาดของ Aavegotchi เป็นเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿71927284.05324492070000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2144 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ GHST จำนวนเท่าไร?
มีโทเคน 51157239.2140685 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ
การซื้อขายของ Aavegotchi ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?
ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา GHST มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด
ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Aavegotchi เคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.3633749350937825474000 และ ฿1.3748525952743024148000 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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