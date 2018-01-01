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โทเค็น หุ่นยนต์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม หุ่นยนต์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5556
-0.09%
-1.19%
+0.07%
$ 366.11M
$ 216.53K
2
OP
OP
OP
$ 0.08411
-0.08%
-1.37%
-7.24%
$ 181.57M
$ 399.88K
3
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2018
-0.05%
+7.92%
+7.07%
$ 89.81M
$ 816.72K
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01641
+0.18%
-2.22%
-6.85%
$ 36.44M
$ 1.26M
5
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01497
+0.13%
+6.85%
+8.95%
$ 33.42M
$ 21.93M
6
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002597
-0.12%
-0.42%
-2.77%
$ 24.48M
$ 26.34M
7
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004306
-0.88%
-0.32%
+0.94%
$ 5.53M
$ 366.06K
8
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.02256
0.00%
-2.29%
+15.33%
$ 4.54M
$ 453.14K
9
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00273128
+2.07%
-0.12%
-5.93%
$ 2.73M
$ 179.03K
10
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006291
0.00%
+5.25%
-8.65%
$ 2.55M
$ 89.45M
11
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00019437
-0.01%
+0.01%
+9.96%
$ 1.93M
$ 357.81
12
Onocoy Token
Onocoy Token
ONO
$ 0.01744017
+0.25%
-0.02%
+0.73%
$ 1.64M
$ 1.34K
13
Modulr
Modulr
EMDR
$ 1.5
+0.67%
-0.02%
+17.19%
$ 1.34M
$ 4.84K
14
OVR
OVR
OVR
$ 0.02574
0.00%
+0.35%
-1.76%
$ 1.31M
$ 2.65M
15
Shadow Combat League
Shadow Combat League
SCL
$ 0.00124658
-0.04%
-0.00%
-1.50%
$ 1.21M
$ 144.77
16
Roko Network
Roko Network
ROKO
$ 5.52E-6
0.00%
+6.30%
+2.99%
$ 1.15M
--
17
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00114426
+0.74%
-0.11%
-28.53%
$ 1.14M
$ 17.10K
18
Vader
Vader
VADER
$ 0.00089125
-0.74%
+0.00%
-3.25%
$ 888.34K
$ 3.23K
19
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00085116
+0.08%
-0.00%
+8.12%
$ 851.09K
$ 225.51
20
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00074186
-0.06%
+0.04%
+49.76%
$ 741.86K
$ 1.70K
21
Sentio
Sentio
ST
$ 0.0127
-3.19%
-2.00%
-7.48%
$ 713.44K
$ 4.27M
22
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.0003603
-5.57%
-0.08%
-8.56%
$ 360.31K
$ 2.98K
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
-16.58%
$ 209.00K
$ 17.02
24
Opanarchy
Opanarchy
OPAN
$ 0.00012969
+0.61%
-0.21%
-1.23%
$ 129.64K
$ 3.07K
25
VitaNova
VitaNova
SHOW
$ 0.00012692
-0.08%
-0.08%
-1.18%
$ 126.92K
$ 978.73
26
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01805832
0.00%
-0.03%
-30.87%
$ 126.41K
$ 719.37
27
Simple AI
Simple AI
SMPL
$ 0.00066605
+0.09%
--
-1.97%
$ 66.60K
$ 101.38
28
Robora
Robora
RBR
$ 0.0005232
+0.09%
-0.01%
-16.26%
$ 44.47K
$ 73.10
29
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.094E-5
0.00%
+0.80%
-3.19%
$ 40.94K
--
30
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.402E-5
0.00%
+0.70%
+5.19%
$ 34.02K
--
31
Robotexon
Robotexon
ROX
$ 0.00030182
0.00%
--
0.00%
$ 21.13K
$ 57.53
32
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00015531
-0.08%
-0.01%
-1.60%
$ 17.39K
$ 3.38
33
Forma Robotics
Forma Robotics
FORMA
$ 0.00015801
-0.01%
-0.02%
-2.72%
$ 15.81K
$ 1.04K
34
KAGE NETWORK
KAGE NETWORK
KAGE
$ 0.00013799
0.00%
--
0.00%
$ 13.80K
$ 1.00
35
Animus
Animus
ANIMUS
$ 1.066E-5
+0.19%
-0.70%
-1.39%
$ 10.66K
--
36
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003357
-0.39%
+8.27%
-11.50%
--
$ 19.24M
37
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.2881
+0.31%
-5.09%
-24.44%
--
$ 391.93K
38
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065543
-0.04%
-0.60%
+0.34%
--
$ 794.73M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น หุ่นยนต์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น หุ่นยนต์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 38 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $761.33M
โทเค็น หุ่นยนต์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น หุ่นยนต์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น RICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น หุ่นยนต์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 38 หุ่นยนต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น หุ่นยนต์ ยอดนิยม รวมถึง VIRTUAL, OP, GEOD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ หุ่นยนต์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น หุ่นยนต์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $761.33M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม หุ่นยนต์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง