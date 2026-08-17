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ราคาปัจจุบัน Forma Robotics วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FORMA เท่ากับ 15,755.33 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Forma Robotics วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FORMA เท่ากับ 15,755.33 USD ติดตามการอัปเดตราคา FORMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Forma Robotics ราคา (FORMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FORMA เป็น USD

$0.0001562
$0.0001562$0.0001562
+0.26%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Forma Robotics (FORMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:59:42 (UTC+8)

ราคา Forma Robotics วันนี้

ราคาปัจจุบัน Forma Robotics (FORMA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FORMA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FORMA.

Forma Robotics มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,755.33 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 99.99M FORMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FORMA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00605943 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FORMA เคลื่อนไหว -0.35% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -30.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.04K.

Forma Robotics (FORMA) ข้อมูลการตลาด

$ 15.76K
$ 15.76K$ 15.76K

$ 1.04K
$ 1.04K$ 1.04K

$ 15.76K
$ 15.76K$ 15.76K

99.99M
99.99M 99.99M

99,986,884.70138264
99,986,884.70138264 99,986,884.70138264

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Forma Robotics คือ $ 15.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.04K อุปทานหมุนเวียนของ FORMA คือ 99.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 99986884.70138264 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.76K

ประวัติราคา Forma Robotics USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00605943
$ 0.00605943$ 0.00605943

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-2.64%

-30.08%

-30.08%

ประวัติราคา Forma Robotics (FORMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Forma Robotics เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Forma Robotics เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Forma Robotics เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Forma Robotics เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.64%
30 วัน$ 0-36.97%
60 วัน$ 0-41.78%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Forma Robotics

การคาดการณ์ราคา Forma Robotics (FORMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FORMA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Forma Robotics (FORMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Forma Robotics อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Forma Robotics จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FORMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Forma Robotics

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Forma Robotics (FORMA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

RoboticsSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Forma Robotics

ราคาซื้อขายสดของ Forma Robotics วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Forma Robotics อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ FORMA?

FORMA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Forma Robotics ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Forma Robotics มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ -2.64% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Forma Robotics เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Forma Robotics เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Forma Robotics

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:59:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Forma Robotics (FORMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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