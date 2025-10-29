ราคาปัจจุบัน Robotexon วันนี้ คือ 0.00362841 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Robotexon วันนี้ คือ 0.00362841 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ROX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Robotexon โลโก้

Robotexon ราคา (ROX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROX เป็น USD

-17.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Robotexon (ROX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:09:31 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Robotexon (ROX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-1.45%

-17.26%

+12.62%

+12.62%

ราคาเรียลไทม์ Robotexon (ROX) คือ $0.00362841 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดROX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00361334 และราคาสูงสุด $ 0.00438564 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ROX คือ $ 0.03880303 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00291126

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ROX มีการเปลี่ยนแปลง -1.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -17.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +12.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Robotexon (ROX) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Robotexon คือ $ 254.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ROX คือ 70.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 363.75K

ประวัติราคา Robotexon (ROX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Robotexon เป็น USD เท่ากับ $ -0.00075697479496067
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robotexon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023718977
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robotexon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robotexon เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00075697479496067-17.26%
30 วัน$ -0.0023718977-65.37%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Robotexon (USD)

Robotexon (ROX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Robotexon (ROX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Robotexon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Robotexon ตอนนี้!

ROX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Robotexon (ROX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Robotexon (ROX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ROXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Robotexon (ROX)

วันนี้ Robotexon (ROX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ROX เป็นUSD คือ 0.00362841 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ROX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ROX เป็น USD คือ $ 0.00362841 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Robotexon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ROX คือ $ 254.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ROX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ROX คือ 70.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ROX คือเท่าใด?
ROX ถึงราคา ATH ที่ 0.03880303 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ROX คือเท่าไร?
ROX ถึงราคา ATL ที่ 0.00291126 USD
ปริมาณการเทรดของ ROX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ROX คือ -- USD
ปีนี้ ROX จะสูงขึ้นอีกไหม?
ROX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ROX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:09:31 (UTC+8)

