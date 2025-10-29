ราคาปัจจุบัน Robora วันนี้ คือ 0.02630696 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Robora วันนี้ คือ 0.02630696 USD ติดตามการอัปเดตราคา RBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 RBR เป็น USD

$0.02630696
-13.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Robora (RBR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Robora (RBR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02416413
ต่ำสุด 24h
$ 0.03109968
สูงสุด 24h

$ 0.02416413
$ 0.03109968
$ 0.210107
$ 0.01295042
-2.07%

-13.10%

-23.29%

-23.29%

ราคาเรียลไทม์ Robora (RBR) คือ $0.02630696 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRBR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02416413 และราคาสูงสุด $ 0.03109968 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RBR คือ $ 0.210107 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01295042

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RBR มีการเปลี่ยนแปลง -2.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -13.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Robora (RBR) ข้อมูลการตลาด

$ 1.79M
--
$ 2.63M
68.01M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Robora คือ $ 1.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RBR คือ 68.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.63M

ประวัติราคา Robora (RBR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Robora เป็น USD เท่ากับ $ -0.00396843459372949
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robora เป็น USD เท่ากับ $ -0.0180055541
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robora เป็น USD เท่ากับ $ +0.0024699762
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Robora เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00396843459372949-13.10%
30 วัน$ -0.0180055541-68.44%
60 วัน$ +0.0024699762+9.39%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Robora (USD)

Robora (RBR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Robora (RBR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Robora

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Robora ตอนนี้!

RBR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Robora (RBR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Robora (RBR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RBRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Robora (RBR)

วันนี้ Robora (RBR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RBR เป็นUSD คือ 0.02630696 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RBR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RBR เป็น USD คือ $ 0.02630696 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Robora คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RBR คือ $ 1.79M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RBR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RBR คือ 68.01M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RBR คือเท่าใด?
RBR ถึงราคา ATH ที่ 0.210107 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RBR คือเท่าไร?
RBR ถึงราคา ATL ที่ 0.01295042 USD
ปริมาณการเทรดของ RBR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RBR คือ -- USD
ปีนี้ RBR จะสูงขึ้นอีกไหม?
RBR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RBR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:32:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Robora (RBR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

