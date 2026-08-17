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ราคาปัจจุบัน Empulser Enterprises วันนี้ คือ 0.01805926 USD มูลค่าตลาด $CPT เท่ากับ 126,415 USD ติดตามการอัปเดตราคา $CPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Empulser Enterprises วันนี้ คือ 0.01805926 USD มูลค่าตลาด $CPT เท่ากับ 126,415 USD ติดตามการอัปเดตราคา $CPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Empulser Enterprises ราคา ($CPT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $CPT เป็น USD

$0.01805905
$0.01805905$0.01805905
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Empulser Enterprises ($CPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:06 (UTC+8)

ราคา Empulser Enterprises วันนี้

ราคาปัจจุบัน Empulser Enterprises ($CPT) วันนี้ $ 0.01805926, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $CPT เป็น USD คือ $ 0.01805926 ต่อ $CPT.

Empulser Enterprises มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 126,415 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.00M $CPT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $CPT เทรดระหว่าง $ 0.01797466 (ต่ำ) กับ $ 0.01868427 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.409879 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01288804

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $CPT เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -35.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 718.45.

Empulser Enterprises ($CPT) ข้อมูลการตลาด

$ 126.42K
$ 126.42K$ 126.42K

$ 718.45
$ 718.45$ 718.45

$ 126.42K
$ 126.42K$ 126.42K

7.00M
7.00M 7.00M

6,999,985.849866
6,999,985.849866 6,999,985.849866

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Empulser Enterprises คือ $ 126.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 718.45 อุปทานหมุนเวียนของ $CPT คือ 7.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 6999985.849866 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 126.42K

ประวัติราคา Empulser Enterprises USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01797466
$ 0.01797466$ 0.01797466
ต่ำสุด 24h
$ 0.01868427
$ 0.01868427$ 0.01868427
สูงสุด 24h

$ 0.01797466
$ 0.01797466$ 0.01797466

$ 0.01868427
$ 0.01868427$ 0.01868427

$ 0.409879
$ 0.409879$ 0.409879

$ 0.01288804
$ 0.01288804$ 0.01288804

+0.00%

-3.34%

-35.06%

-35.06%

ประวัติราคา Empulser Enterprises ($CPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Empulser Enterprises เป็น USD เท่ากับ $ -0.000624564858004575
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Empulser Enterprises เป็น USD เท่ากับ $ -0.0155893708
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Empulser Enterprises เป็น USD เท่ากับ $ -0.0147134479
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Empulser Enterprises เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000049085752078

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000624564858004575-3.34%
30 วัน$ -0.0155893708-86.32%
60 วัน$ -0.0147134479-81.47%
90 วัน$ +0.00000049085752078+0.00%

การคาดการณ์ราคา Empulser Enterprises

การคาดการณ์ราคา Empulser Enterprises ($CPT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $CPT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Empulser Enterprises ($CPT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Empulser Enterprises อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Empulser Enterprises จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $CPT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Empulser Enterprises

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Empulser Enterprises ($CPT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

EnergyInternet of Things (IOT)Made in USA

เกี่ยวกับ Empulser Enterprises

ราคาปัจจุบันของ Empulser Enterprises คือเท่าไร?

Empulser Enterprises มีราคาอยู่ที่ ฿0.5832491347416056096000 โดยเปลี่ยนแปลง -3.34% ในวันนี้

ชุมชนของ $CPT เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Empulser Enterprises อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Energy,Internet of Things (IOT),Solana Ecosystem,Made in USA,Robotics การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ $CPT ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

$CPT เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿13.23761727217807184000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.4162373307940193984000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 6999985.849866 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Empulser Enterprises

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:34:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Empulser Enterprises ($CPT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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