Onocoy Token ราคา (ONO)
-0.12%
-2.98%
-8.54%
-8.54%
ราคาเรียลไทม์ Onocoy Token (ONO) คือ $0.02586638 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02581559 และราคาสูงสุด $ 0.02767727 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONO คือ $ 0.084078 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02166884
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONO มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Onocoy Token คือ $ 10.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ONO คือ 400.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 809830461.9629699 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.95M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00079535868001847
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075867463
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0103173255
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.02982069468731231
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00079535868001847
|-2.98%
|30 วัน
|$ -0.0075867463
|-29.33%
|60 วัน
|$ -0.0103173255
|-39.88%
|90 วัน
|$ -0.02982069468731231
|-53.55%
onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market
