ราคาปัจจุบัน Onocoy Token วันนี้ คือ 0.02586638 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONO

ข้อมูลราคา ONO

เอกสารไวท์เปเปอร์ ONO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ONO

โทเคโนมิกส์ ONO

การคาดการณ์ราคา ONO

Onocoy Token โลโก้

Onocoy Token ราคา (ONO)

ราคาปัจจุบัน 1 ONO เป็น USD

$0.02586638
-2.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Onocoy Token (ONO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Onocoy Token (ONO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02581559
ต่ำสุด 24h
$ 0.02767727
สูงสุด 24h

$ 0.02581559
$ 0.02767727
$ 0.084078
$ 0.02166884
-0.12%

-2.98%

-8.54%

-8.54%

ราคาเรียลไทม์ Onocoy Token (ONO) คือ $0.02586638 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02581559 และราคาสูงสุด $ 0.02767727 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONO คือ $ 0.084078 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02166884

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONO มีการเปลี่ยนแปลง -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Onocoy Token (ONO) ข้อมูลการตลาด

$ 10.35M
--
$ 20.95M
400.23M
809,830,461.9629699
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Onocoy Token คือ $ 10.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ONO คือ 400.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 809830461.9629699 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.95M

ประวัติราคา Onocoy Token (ONO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.00079535868001847
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075867463
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0103173255
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Onocoy Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.02982069468731231

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00079535868001847-2.98%
30 วัน$ -0.0075867463-29.33%
60 วัน$ -0.0103173255-39.88%
90 วัน$ -0.02982069468731231-53.55%

อะไรคือ Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Onocoy Token (USD)

Onocoy Token (ONO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Onocoy Token (ONO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Onocoy Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Onocoy Token ตอนนี้!

ONO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Onocoy Token (ONO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Onocoy Token (ONO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Onocoy Token (ONO)

วันนี้ Onocoy Token (ONO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ONO เป็นUSD คือ 0.02586638 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ONO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ONO เป็น USD คือ $ 0.02586638 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Onocoy Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ONO คือ $ 10.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ONO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ONO คือ 400.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ONO คือเท่าใด?
ONO ถึงราคา ATH ที่ 0.084078 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ONO คือเท่าไร?
ONO ถึงราคา ATL ที่ 0.02166884 USD
ปริมาณการเทรดของ ONO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ONO คือ -- USD
ปีนี้ ONO จะสูงขึ้นอีกไหม?
ONO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ONO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Onocoy Token (ONO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

