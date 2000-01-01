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โทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ BONK.fun เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03621
0.00%
-3.97%
-6.89%
$ 42.52M
$ 28.06M
2
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.040664
+0.86%
+4.42%
+11.71%
$ 41.29M
$ 1.82M
3
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04093
+0.32%
-1.47%
-2.37%
$ 40.84M
$ 1.41M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005763
+0.64%
-6.80%
+6.21%
$ 18.88M
$ 3.74T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.00245
-0.32%
+0.82%
-2.81%
$ 13.60M
$ 21.64M
6
fih
fih
FIH
$ 0.00793613
+0.36%
-0.03%
-10.46%
$ 7.98M
$ 268.14K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00341414
0.00%
+0.02%
+4.59%
$ 1.87M
$ 68.28
8
Kori
Kori
KORI
$ 0.00127501
+0.15%
-0.13%
+0.76%
$ 1.28M
$ 57.74K
9
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00086825
+0.23%
+0.03%
+49.57%
$ 868.18K
$ 32.77K
10
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.00070843
+0.42%
-0.01%
-11.77%
$ 707.38K
$ 33.97K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00066951
-2.07%
-0.02%
+0.44%
$ 669.44K
$ 20.59K
12
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00049967
+0.15%
-0.00%
-22.88%
$ 499.54K
$ 1.94
13
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.00048782
-3.44%
+0.46%
+35.75%
$ 487.13K
$ 554.26K
14
REST
REST
REST
$ 0.00065122
-0.47%
+0.01%
+83.92%
$ 325.53K
$ 8.91K
15
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00028687
+0.20%
-0.06%
-13.28%
$ 286.74K
$ 1.11K
16
Capybara
Capybara
CAPY
$ 2.84222E-7
-0.14%
-5.20%
+45.97%
$ 284.11K
--
17
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00023043
0.00%
-0.00%
-0.03%
$ 230.41K
$ 42.01K
18
Momo
Momo
MOMO
$ 0.00021083
+3.43%
0.00%
-7.01%
$ 210.66K
$ 35.38K
19
Organic
Organic
ORG
$ 0.00156982
+0.14%
-0.00%
-6.32%
$ 193.52K
$ 42.92
20
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.00018275
+0.12%
+0.21%
+34.66%
$ 182.13K
$ 51.55K
21
BEPE
BEPE
BEPE
$ 0.00016562
-8.01%
-0.03%
+52.35%
$ 164.15K
$ 38.24K
22
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00011517
+0.21%
-0.08%
+4.93%
$ 115.18K
$ 900.13
23
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.00672918
+0.21%
--
+4.18%
$ 114.39K
$ 2.95K
24
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 0.000103
+0.12%
-0.00%
-2.85%
$ 95.82K
$ 1.99
25
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
0.00%
+0.40%
0.00%
$ 92.53K
--
26
IKUN
IKUN
IKUN
$ 9.131E-5
-0.11%
-9.50%
-4.69%
$ 91.31K
--
27
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 1.80774E-7
-0.13%
+0.50%
+6.98%
$ 74.99K
--
28
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 4.6E-5
-0.11%
-4.00%
-6.01%
$ 45.98K
--
29
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.497E-5
-0.11%
-0.20%
-8.49%
$ 44.94K
--
30
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.301E-5
0.00%
-0.30%
+1.15%
$ 42.70K
--
31
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 4.153E-5
-0.10%
-2.60%
+3.05%
$ 41.50K
--
32
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 5.67752E-7
-0.10%
+12.60%
-37.40%
$ 38.16K
--
33
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.321E-5
0.00%
0.00%
-1.34%
$ 33.21K
--
34
gib
gib
GIB
$ 2.89E-5
-0.10%
0.00%
-7.93%
$ 28.88K
--
35
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 2.857E-5
-0.10%
-51.50%
-53.41%
$ 28.56K
--
36
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 3.51E-6
0.00%
-1.30%
+35.52%
$ 28.10K
--
37
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 2.901E-5
0.00%
-1.30%
-1.26%
$ 27.85K
--
38
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.72E-5
-0.11%
+6.50%
-3.06%
$ 27.19K
--
39
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 2.623E-5
-0.11%
+0.10%
+3.06%
$ 26.21K
--
40
rudi
rudi
RUDI
$ 2.602E-5
-0.12%
-0.40%
+3.58%
$ 25.99K
--
41
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 2.546E-5
-0.12%
+0.90%
+2.33%
$ 25.43K
--
42
Funless
Funless
FUNLESS
$ 4.623E-5
-0.11%
-0.80%
-3.61%
$ 23.09K
--
43
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 1.932E-5
-0.10%
-0.90%
-26.73%
$ 19.30K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 1.814E-5
-0.11%
+2.10%
+1.00%
$ 18.12K
--
45
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.703E-5
0.00%
-0.30%
-1.73%
$ 16.96K
--
46
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.609E-5
0.00%
-0.20%
-3.01%
$ 16.09K
--
47
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.418E-5
0.00%
+2.40%
-1.05%
$ 14.18K
--
48
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.406E-5
0.00%
-0.60%
-3.17%
$ 14.06K
--
49
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.3E-5
0.00%
-0.40%
-10.34%
$ 13.00K
--
50
Bonkyo
Bonkyo
BONKYO
$ 1.2E-5
-0.17%
+0.60%
-0.33%
$ 11.93K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 60 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $174.64M
โทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun ที่ติดตามบน MEXC นั้น BEST แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 12.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 60 ระบบนิเวศ BONK.fun ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun ยอดนิยม รวมถึง BANK, USELESS, PNUT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ BONK.fun คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ BONK.fun ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $174.64M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ BONK.fun นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง