ราคาปัจจุบัน Dollar Cost Average วันนี้ คือ 0.00081682 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DCA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DCA

ข้อมูลราคา DCA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DCA

โทเคโนมิกส์ DCA

การคาดการณ์ราคา DCA

Dollar Cost Average โลโก้

Dollar Cost Average ราคา (DCA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DCA เป็น USD

$0.00081574
$0.00081574$0.00081574
-12.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Dollar Cost Average (DCA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dollar Cost Average (DCA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00081093
$ 0.00081093$ 0.00081093
ต่ำสุด 24h
$ 0.00092874
$ 0.00092874$ 0.00092874
สูงสุด 24h

$ 0.00081093
$ 0.00081093$ 0.00081093

$ 0.00092874
$ 0.00092874$ 0.00092874

$ 0.00301457
$ 0.00301457$ 0.00301457

$ 0.0003616
$ 0.0003616$ 0.0003616

-2.65%

-12.05%

+15.74%

+15.74%

ราคาเรียลไทม์ Dollar Cost Average (DCA) คือ $0.00081682 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDCA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081093 และราคาสูงสุด $ 0.00092874 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DCA คือ $ 0.00301457 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0003616

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DCA มีการเปลี่ยนแปลง -2.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +15.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dollar Cost Average (DCA) ข้อมูลการตลาด

$ 820.39K
$ 820.39K$ 820.39K

--
----

$ 820.39K
$ 820.39K$ 820.39K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,928.270082
999,990,928.270082 999,990,928.270082

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dollar Cost Average คือ $ 820.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DCA คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999990928.270082 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 820.39K

ประวัติราคา Dollar Cost Average (DCA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ -0.00011191995438284
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003423868
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00011191995438284-12.05%
30 วัน$ -0.0003423868-41.91%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Dollar Cost Average (DCA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Dollar Cost Average (USD)

Dollar Cost Average (DCA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dollar Cost Average (DCA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dollar Cost Average

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dollar Cost Average ตอนนี้!

DCA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Dollar Cost Average (DCA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dollar Cost Average (DCA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DCAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dollar Cost Average (DCA)

วันนี้ Dollar Cost Average (DCA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DCA เป็นUSD คือ 0.00081682 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DCA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DCA เป็น USD คือ $ 0.00081682 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dollar Cost Average คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DCA คือ $ 820.39K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DCA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DCA คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DCA คือเท่าใด?
DCA ถึงราคา ATH ที่ 0.00301457 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DCA คือเท่าไร?
DCA ถึงราคา ATL ที่ 0.0003616 USD
ปริมาณการเทรดของ DCA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DCA คือ -- USD
ปีนี้ DCA จะสูงขึ้นอีกไหม?
DCA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DCA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:09:24 (UTC+8)

