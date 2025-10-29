Dollar Cost Average ราคา (DCA)
-2.65%
-12.05%
+15.74%
+15.74%
ราคาเรียลไทม์ Dollar Cost Average (DCA) คือ $0.00081682 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDCA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00081093 และราคาสูงสุด $ 0.00092874 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DCA คือ $ 0.00301457 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0003616
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DCA มีการเปลี่ยนแปลง -2.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +15.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dollar Cost Average คือ $ 820.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DCA คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999990928.270082 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 820.39K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ -0.00011191995438284
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003423868
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dollar Cost Average เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00011191995438284
|-12.05%
|30 วัน
|$ -0.0003423868
|-41.91%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dollar Cost Average (DCA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DCAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
