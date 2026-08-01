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ราคาปัจจุบัน Ani Grok Companion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANI เท่ากับ 231,367 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ani Grok Companion วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANI เท่ากับ 231,367 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ani Grok Companion ราคา (ANI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ANI เป็น USD

$0.00023041
$0.00023041$0.00023041
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ani Grok Companion (ANI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:47 (UTC+8)

ราคา Ani Grok Companion วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ani Grok Companion (ANI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ANI.

Ani Grok Companion มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 231,367 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.92M ANI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.087073 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANI เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 41.87K.

Ani Grok Companion (ANI) ข้อมูลการตลาด

$ 231.37K
$ 231.37K$ 231.37K

$ 41.87K
$ 41.87K$ 41.87K

$ 231.37K
$ 231.37K$ 231.37K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,012.97569
999,917,012.97569 999,917,012.97569

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ani Grok Companion คือ $ 231.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 41.87K อุปทานหมุนเวียนของ ANI คือ 999.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 999917012.97569 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 231.37K

ประวัติราคา Ani Grok Companion USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.087073
$ 0.087073$ 0.087073

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.49%

-1.43%

-1.43%

ประวัติราคา Ani Grok Companion (ANI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ani Grok Companion เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.49%
30 วัน$ 0-32.89%
60 วัน$ 0-50.38%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion

การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion (ANI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ANI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion (ANI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ani Grok Companion อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ani Grok Companion จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ANI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ani Grok Companion

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Ani Grok Companion (ANI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Ani Grok Companion

ราคาปัจจุบันของ Ani Grok Companion (ANI) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.49% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น ANI จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ ANI คือ 999917012.97569 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Ani Grok Companion กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ ANI ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Ani Grok Companion วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿7471424.20823637128000 ทำให้ Ani Grok Companion อยู่ในอันดับที่ #4522 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ ANI ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Ani Grok Companion?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ -0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,BONK.fun Ecosystem และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ani Grok Companion

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ani Grok Companion (ANI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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