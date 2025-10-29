BCGame Coin ราคา (BC)
ราคาเรียลไทม์ BCGame Coin (BC) คือ $0.00929983 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00917798 และราคาสูงสุด $ 0.00955712 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BC คือ $ 0.01100698 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00291432
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BC มีการเปลี่ยนแปลง +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BCGame Coin คือ $ 92.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BC คือ 9.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 9989726121.124605 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 92.84M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.000222481370529534
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0034075488
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021497040
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.001344798571294285
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000222481370529534
|-2.33%
|30 วัน
|$ +0.0034075488
|+36.64%
|60 วัน
|$ +0.0021497040
|+23.12%
|90 วัน
|$ +0.001344798571294285
|+16.91%
$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.
To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.
BCGame Coin (BC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BCGame Coin (BC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BCGame Coin
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BCGame Coin ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BCGame Coin (BC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
