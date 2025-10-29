ราคาปัจจุบัน BCGame Coin วันนี้ คือ 0.00929983 USD ติดตามการอัปเดตราคา BC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน BCGame Coin วันนี้ คือ 0.00929983 USD ติดตามการอัปเดตราคา BC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

BCGame Coin โลโก้

BCGame Coin ราคา (BC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BC เป็น USD

$0.00929983
-2.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BCGame Coin (BC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา BCGame Coin (BC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00917798
ต่ำสุด 24h
$ 0.00955712
สูงสุด 24h

$ 0.00917798
$ 0.00955712
$ 0.01100698
$ 0.00291432
+0.23%

-2.33%

-3.54%

-3.54%

ราคาเรียลไทม์ BCGame Coin (BC) คือ $0.00929983 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00917798 และราคาสูงสุด $ 0.00955712 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BC คือ $ 0.01100698 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00291432

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BC มีการเปลี่ยนแปลง +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.54% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

BCGame Coin (BC) ข้อมูลการตลาด

$ 92.84M
--
$ 92.84M
9.99B
9,989,726,121.124605
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BCGame Coin คือ $ 92.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BC คือ 9.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 9989726121.124605 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 92.84M

ประวัติราคา BCGame Coin (BC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.000222481370529534
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0034075488
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0021497040
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BCGame Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.001344798571294285

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000222481370529534-2.33%
30 วัน$ +0.0034075488+36.64%
60 วัน$ +0.0021497040+23.12%
90 วัน$ +0.001344798571294285+16.91%

อะไรคือ BCGame Coin (BC)

$BC is the native token of the BC.GAME platform, serving as both a governance and utility token to enhance user experience through diverse incentives and practical applications within BC.GAME’s gaming ecosystem. Built on the SOL blockchain, $BC ensures fast and secure transactions, with a total supply capped at 10 billion tokens to maintain value and utility.

To further strengthen its economic structure, BC.GAME employs a weekly buyback and burn mechanism. A portion of the platform's revenue or reserves is allocated to buy $BC tokens from exchanges or liquidity pools, guided by market conditions, token performance, or strategic objectives. These tokens are then permanently removed from circulation through an automated or manual burn process, executed via smart contracts. This approach reduces supply, fosters scarcity, and enhances the long-term value of the token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา BCGame Coin (USD)

BCGame Coin (BC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ BCGame Coin (BC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ BCGame Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา BCGame Coin ตอนนี้!

BC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ BCGame Coin (BC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BCGame Coin (BC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BCGame Coin (BC)

วันนี้ BCGame Coin (BC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BC เป็นUSD คือ 0.00929983 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BC เป็น USD คือ $ 0.00929983 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ BCGame Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BC คือ $ 92.84M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BC คือ 9.99B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BC คือเท่าใด?
BC ถึงราคา ATH ที่ 0.01100698 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BC คือเท่าไร?
BC ถึงราคา ATL ที่ 0.00291432 USD
ปริมาณการเทรดของ BC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BC คือ -- USD
ปีนี้ BC จะสูงขึ้นอีกไหม?
BC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BCGame Coin (BC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

