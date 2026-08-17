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ราคาปัจจุบัน Stoked วันนี้ คือ 0.0499202 USD มูลค่าตลาด STK เท่ากับ 4,992,020 USD ติดตามการอัปเดตราคา STK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stoked วันนี้ คือ 0.0499202 USD มูลค่าตลาด STK เท่ากับ 4,992,020 USD ติดตามการอัปเดตราคา STK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Stoked ราคา (STK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STK เป็น USD

$0.050021
$0.050021$0.050021
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stoked (STK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:38:07 (UTC+8)

ราคา Stoked วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stoked (STK) วันนี้ $ 0.0499202, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STK เป็น USD คือ $ 0.0499202 ต่อ STK.

Stoked มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,992,020 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M STK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STK เทรดระหว่าง $ 0.04915416 (ต่ำ) กับ $ 0.050057 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.122067 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STK เคลื่อนไหว +0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.17% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 200.75.

Stoked (STK) ข้อมูลการตลาด

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

$ 200.75
$ 200.75$ 200.75

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stoked คือ $ 4.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 200.75 อุปทานหมุนเวียนของ STK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.99M

ประวัติราคา Stoked USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04915416
$ 0.04915416$ 0.04915416
ต่ำสุด 24h
$ 0.050057
$ 0.050057$ 0.050057
สูงสุด 24h

$ 0.04915416
$ 0.04915416$ 0.04915416

$ 0.050057
$ 0.050057$ 0.050057

$ 0.122067
$ 0.122067$ 0.122067

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

+0.50%

-7.17%

-7.17%

ประวัติราคา Stoked (STK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stoked เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025015
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stoked เป็น USD เท่ากับ $ -0.0101808354
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stoked เป็น USD เท่ากับ $ +0.0362593625
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stoked เป็น USD เท่ากับ $ -0.000007919212232204

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025015+0.50%
30 วัน$ -0.0101808354-20.39%
60 วัน$ +0.0362593625+72.63%
90 วัน$ -0.000007919212232204-0.00%

การคาดการณ์ราคา Stoked

การคาดการณ์ราคา Stoked (STK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stoked (STK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stoked อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stoked จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stoked

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เกี่ยวกับ Stoked

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Stoked คือเท่าไร?

Stoked (STK) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿1.612210607279439288000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Stoked ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย STK แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Stoked ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Stoked อยู่ในอันดับที่ #7131 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿161221060.72794392880000 ซึ่งทำให้ Stoked อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ STK?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 100000000.0 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Stoked เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿1.5874707662211033504000 จนถึง ฿1.61662866672382908000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Stoked เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem อื่นๆ STK ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stoked

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:38:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stoked (STK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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