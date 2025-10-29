ราคาปัจจุบัน Ridotto วันนี้ คือ 0.00351777 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ridotto วันนี้ คือ 0.00351777 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ridotto โลโก้

Ridotto ราคา (RDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RDT เป็น USD

$0.00351777
-43.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ridotto (RDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ridotto (RDT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00351185
ต่ำสุด 24h
$ 0.00632524
สูงสุด 24h

$ 0.00351185
$ 0.00632524
$ 1.51
$ 0.00293954
-7.42%

-43.63%

+9.62%

+9.62%

ราคาเรียลไทม์ Ridotto (RDT) คือ $0.00351777 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRDT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00351185 และราคาสูงสุด $ 0.00632524 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RDT คือ $ 1.51 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00293954

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RDT มีการเปลี่ยนแปลง -7.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -43.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ridotto (RDT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.11M
--
$ 1.76M
314.76M
500,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ridotto คือ $ 1.11M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RDT คือ 314.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.76M

ประวัติราคา Ridotto (RDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.002723723804402197
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002706751
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011031093
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006767523123339365

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002723723804402197-43.63%
30 วัน$ -0.0002706751-7.69%
60 วัน$ -0.0011031093-31.35%
90 วัน$ -0.0006767523123339365-16.13%

อะไรคือ Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Ridotto (USD)

Ridotto (RDT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ridotto (RDT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ridotto

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ridotto ตอนนี้!

RDT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ridotto (RDT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ridotto (RDT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RDTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ridotto (RDT)

วันนี้ Ridotto (RDT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RDT เป็นUSD คือ 0.00351777 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RDT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RDT เป็น USD คือ $ 0.00351777 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ridotto คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RDT คือ $ 1.11M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RDT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RDT คือ 314.76M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RDT คือเท่าใด?
RDT ถึงราคา ATH ที่ 1.51 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RDT คือเท่าไร?
RDT ถึงราคา ATL ที่ 0.00293954 USD
ปริมาณการเทรดของ RDT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RDT คือ -- USD
ปีนี้ RDT จะสูงขึ้นอีกไหม?
RDT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RDT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:54 (UTC+8)

