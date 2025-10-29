Ridotto ราคา (RDT)
ราคาเรียลไทม์ Ridotto (RDT) คือ $0.00351777 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRDT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00351185 และราคาสูงสุด $ 0.00632524 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RDT คือ $ 1.51 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00293954
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RDT มีการเปลี่ยนแปลง -7.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -43.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ridotto คือ $ 1.11M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RDT คือ 314.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.76M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.002723723804402197
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002706751
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011031093
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ridotto เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006767523123339365
Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem
