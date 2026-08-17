Overtime ราคา (OVER)
ราคาปัจจุบัน Overtime (OVER) วันนี้ $ 0.209297, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OVER เป็น USD คือ $ 0.209297 ต่อ OVER.
Overtime มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,549,309 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 55.18M OVER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OVER เทรดระหว่าง $ 0.192255 (ต่ำ) กับ $ 0.209203 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.369086 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.095069
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OVER เคลื่อนไหว +0.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +18.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 89.12K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Overtime คือ $ 11.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 89.12K อุปทานหมุนเวียนของ OVER คือ 55.18M โดยมีอุปทานรวมที่ 55183062.132361285 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.53M
+0.65%
+8.86%
+18.04%
+18.04%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Overtime เป็น USD เท่ากับ $ +0.01703073
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Overtime เป็น USD เท่ากับ $ +0.0940953475
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Overtime เป็น USD เท่ากับ $ +0.1362551515
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Overtime เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000465085383268
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.01703073
|+8.86%
|30 วัน
|$ +0.0940953475
|+44.96%
|60 วัน
|$ +0.1362551515
|+65.10%
|90 วัน
|$ +0.00000465085383268
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Overtime อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาตลาดปัจจุบันของ Overtime คือเท่าไร?
Overtime มีมูลค่าอยู่ที่ ฿6.75926954807414024000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 8.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก
OVER มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?
มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ OVER การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น
Overtime มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?
ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ
ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ OVER คือเท่าไร?
ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 55183062.132361285 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก
ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Overtime คือเท่าไร?
Overtime มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้
OVER มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Gambling (GambleFi),Sports,Decentralized Finance (DeFi),Prediction Markets,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native อย่างไร?
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Gambling (GambleFi),Sports,Decentralized Finance (DeFi),Prediction Markets,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native โมเมนตัมของ OVER จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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