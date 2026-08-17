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ราคาปัจจุบัน LUMI Credits วันนี้ คือ 0,039834 USD มูลค่าตลาด LUMI เท่ากับ 5 098 752 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน LUMI Credits วันนี้ คือ 0,039834 USD มูลค่าตลาด LUMI เท่ากับ 5 098 752 USD ติดตามการอัปเดตราคา LUMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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LUMI Credits ราคา (LUMI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LUMI เป็น USD

$0,039834
$0,039834$0,039834
-2,50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
LUMI Credits (LUMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:10 (UTC+8)

ราคา LUMI Credits วันนี้

ราคาปัจจุบัน LUMI Credits (LUMI) วันนี้ $ 0,039834, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUMI เป็น USD คือ $ 0,039834 ต่อ LUMI.

LUMI Credits มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5 098 752 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 128,00M LUMI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUMI เทรดระหว่าง $ 0,03983143 (ต่ำ) กับ $ 0,04011731 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,898052 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,00134419

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUMI เคลื่อนไหว -0,02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0,74% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 169,65.

LUMI Credits (LUMI) ข้อมูลการตลาด

$ 5,10M
$ 5,10M$ 5,10M

$ 169,65
$ 169,65$ 169,65

$ 5,10M
$ 5,10M$ 5,10M

128,00M
128,00M 128,00M

128 000 000,0
128 000 000,0 128 000 000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LUMI Credits คือ $ 5,10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 169,65 อุปทานหมุนเวียนของ LUMI คือ 128,00M โดยมีอุปทานรวมที่ 128000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5,10M

ประวัติราคา LUMI Credits USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,03983143
$ 0,03983143$ 0,03983143
ต่ำสุด 24h
$ 0,04011731
$ 0,04011731$ 0,04011731
สูงสุด 24h

$ 0,03983143
$ 0,03983143$ 0,03983143

$ 0,04011731
$ 0,04011731$ 0,04011731

$ 0,898052
$ 0,898052$ 0,898052

$ 0,00134419
$ 0,00134419$ 0,00134419

-0,02%

-0,17%

+0,74%

+0,74%

ประวัติราคา LUMI Credits (LUMI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา LUMI Credits เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LUMI Credits เป็น USD เท่ากับ $ +0,0003553431
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LUMI Credits เป็น USD เท่ากับ $ +0,0009132900
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา LUMI Credits เป็น USD เท่ากับ $ +0,00000000310758343

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0,17%
30 วัน$ +0,0003553431+0,89%
60 วัน$ +0,0009132900+2,29%
90 วัน$ +0,00000000310758343+0,00%

การคาดการณ์ราคา LUMI Credits

การคาดการณ์ราคา LUMI Credits (LUMI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LUMI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา LUMI Credits (LUMI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ LUMI Credits อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา LUMI Credits จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LUMI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา LUMI Credits

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LUMI Credits (LUMI) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gambling (GambleFi)Tron Ecosystem

เกี่ยวกับ LUMI Credits

ราคาตลาดปัจจุบันของ LUMI คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿1.28643051634530444000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

LUMI Credits มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 LUMI แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ LUMI เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน LUMI มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ LUMI Credits วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿1.2863475187445862738000 และ ฿1.2955799522439284346000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ LUMI ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ LUMI เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LUMI Credits

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:03:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LUMI Credits (LUMI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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