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ราคาปัจจุบัน Solama วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOLAMA เท่ากับ 348,411 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solama วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SOLAMA เท่ากับ 348,411 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOLAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solama ราคา (SOLAMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SOLAMA เป็น USD

$0.00051607
$0.00051607$0.00051607
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solama (SOLAMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:23 (UTC+8)

ราคา Solama วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solama (SOLAMA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOLAMA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SOLAMA.

Solama มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 348,411 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 675.24M SOLAMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOLAMA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.15101 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOLAMA เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 21.87K.

Solama (SOLAMA) ข้อมูลการตลาด

$ 348.41K
$ 348.41K$ 348.41K

$ 21.87K
$ 21.87K$ 21.87K

$ 348.41K
$ 348.41K$ 348.41K

675.24M
675.24M 675.24M

675,241,697.246726
675,241,697.246726 675,241,697.246726

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solama คือ $ 348.41K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 21.87K อุปทานหมุนเวียนของ SOLAMA คือ 675.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 675241697.246726 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 348.41K

ประวัติราคา Solama USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.15101
$ 0.15101$ 0.15101

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.46%

-17.31%

-17.31%

ประวัติราคา Solama (SOLAMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solama เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solama เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solama เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solama เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.46%
30 วัน$ 0-12.29%
60 วัน$ 0-18.29%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Solama

การคาดการณ์ราคา Solama (SOLAMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOLAMA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solama (SOLAMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solama อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solama จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOLAMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solama

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Solama (SOLAMA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gambling (GambleFi)MemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Solama

ราคาสดของ Solama คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ SOLAMA อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Solama คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿11252196.70379599284000 Solama อยู่ในอันดับที่ #3984 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

SOLAMA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ SOLAMA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Solama คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (675241697.246726 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Gambling (GambleFi),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solama

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:12:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solama (SOLAMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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