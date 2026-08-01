BETTER ราคา (BETTER)
ราคาปัจจุบัน BETTER (BETTER) วันนี้ $ 0.00200391, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BETTER เป็น USD คือ $ 0.00200391 ต่อ BETTER.
BETTER มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,320,578 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 121.11M BETTER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BETTER เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00738334 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BETTER เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 969.80.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BETTER คือ $ 1.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 969.80 อุปทานหมุนเวียนของ BETTER คือ 121.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 709001939.9999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.42M
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-6.77%
-6.77%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BETTER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BETTER เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006724584
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BETTER เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007629276
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BETTER เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0006724584
|-33.55%
|60 วัน
|$ -0.0007629276
|-38.07%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ BETTER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ BETTER คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.0647113101052740744000 โดย BETTER มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BETTER อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 121112384.72502796 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ BETTER คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿42644795.66258096752000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4459 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
BETTER มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
BETTER เข้ากับหมวดหมู่ Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Base Ecosystem,Base Native,OpenServ Ecosystem อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Base Ecosystem,Base Native,OpenServ Ecosystem BETTER แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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