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ราคาปัจจุบัน Blockchain Bets วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BCB เท่ากับ 114,246 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Blockchain Bets วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BCB เท่ากับ 114,246 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Blockchain Bets ราคา (BCB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BCB เป็น USD

$0.00013017
$0.00013017$0.00013017
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Blockchain Bets (BCB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:07:46 (UTC+8)

ราคา Blockchain Bets วันนี้

ราคาปัจจุบัน Blockchain Bets (BCB) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BCB เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BCB.

Blockchain Bets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 114,246 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 877.67M BCB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BCB เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.059296 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BCB เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.53.

Blockchain Bets (BCB) ข้อมูลการตลาด

$ 114.25K
$ 114.25K$ 114.25K

$ 10.53
$ 10.53$ 10.53

$ 114.25K
$ 114.25K$ 114.25K

877.67M
877.67M 877.67M

877,672,966.0
877,672,966.0 877,672,966.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Blockchain Bets คือ $ 114.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.53 อุปทานหมุนเวียนของ BCB คือ 877.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 877672966.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.25K

ประวัติราคา Blockchain Bets USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.059296
$ 0.059296$ 0.059296

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.26%

-0.35%

-0.35%

ประวัติราคา Blockchain Bets (BCB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Blockchain Bets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockchain Bets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockchain Bets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Blockchain Bets เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.26%
30 วัน$ 0-1.85%
60 วัน$ 0+0.38%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Blockchain Bets

การคาดการณ์ราคา Blockchain Bets (BCB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BCB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Blockchain Bets (BCB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Blockchain Bets อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Blockchain Bets จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BCB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Blockchain Bets

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Blockchain Bets (BCB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGambling (GambleFi)

เกี่ยวกับ Blockchain Bets

ราคาปัจจุบันของ Blockchain Bets คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Blockchain Bets มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BCB อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 877672966.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Blockchain Bets คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3689365.47358454856000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5579 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

BCB มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Blockchain Bets เข้ากับหมวดหมู่ Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Gambling (GambleFi),Ethereum Ecosystem BCB แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Blockchain Bets

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:07:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Blockchain Bets (BCB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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