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ราคาปัจจุบัน Triadmarkets วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRIAD เท่ากับ 43,256 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRIAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Triadmarkets วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด TRIAD เท่ากับ 43,256 USD ติดตามการอัปเดตราคา TRIAD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Triadmarkets ราคา (TRIAD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TRIAD เป็น USD

$0.00009748
$0.00009748$0.00009748
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Triadmarkets (TRIAD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:31:27 (UTC+8)

ราคา Triadmarkets วันนี้

ราคาปัจจุบัน Triadmarkets (TRIAD) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRIAD เป็น USD คือ $ 0 ต่อ TRIAD.

Triadmarkets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,256 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 443.77M TRIAD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRIAD เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00134889 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRIAD เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Triadmarkets (TRIAD) ข้อมูลการตลาด

$ 43.26K
$ 43.26K$ 43.26K

--
----

$ 88.88K
$ 88.88K$ 88.88K

443.77M
443.77M 443.77M

911,871,098.612153
911,871,098.612153 911,871,098.612153

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Triadmarkets คือ $ 43.26K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TRIAD คือ 443.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 911871098.612153 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 88.88K

ประวัติราคา Triadmarkets USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134889
$ 0.00134889$ 0.00134889

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-0.84%

-8.24%

-8.24%

ประวัติราคา Triadmarkets (TRIAD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Triadmarkets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Triadmarkets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Triadmarkets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Triadmarkets เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.84%
30 วัน$ 0-54.49%
60 วัน$ 0-83.34%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Triadmarkets

การคาดการณ์ราคา Triadmarkets (TRIAD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRIAD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Triadmarkets (TRIAD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Triadmarkets อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Triadmarkets จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRIAD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Triadmarkets

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เกี่ยวกับ Triadmarkets

ราคาปัจจุบันของ Triadmarkets คือเท่าไร?

Triadmarkets เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ TRIAD คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1397027.18302320432000 TRIAD อยู่ในอันดับ #7231 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Triadmarkets มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ TRIAD มีเท่าไร?

มีโทเคน 443771098.612153 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Triadmarkets เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Triadmarkets เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.0435647308329057258000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ TRIAD คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Gambling (GambleFi),Decentralized Finance (DeFi),Prediction Markets,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

TRIAD มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Triadmarkets

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:31:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Triadmarkets (TRIAD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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