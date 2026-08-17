ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน WINR Protocol วันนี้ คือ 0.0041892 USD มูลค่าตลาด WINR เท่ากับ 3,716,985 USD ติดตามการอัปเดตราคา WINR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน WINR Protocol วันนี้ คือ 0.0041892 USD มูลค่าตลาด WINR เท่ากับ 3,716,985 USD ติดตามการอัปเดตราคา WINR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WINR

ข้อมูลราคา WINR

WINR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WINR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WINR

โทเคโนมิกส์ WINR

การคาดการณ์ราคา WINR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

WINR Protocol โลโก้

WINR Protocol ราคา (WINR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WINR เป็น USD

$0.00418918
$0.00418918$0.00418918
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
WINR Protocol (WINR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:12:36 (UTC+8)

ราคา WINR Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน WINR Protocol (WINR) วันนี้ $ 0.0041892, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WINR เป็น USD คือ $ 0.0041892 ต่อ WINR.

WINR Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,716,985 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 887.27M WINR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WINR เทรดระหว่าง $ 0.00416292 (ต่ำ) กับ $ 0.00443433 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.147289 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WINR เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.90K.

WINR Protocol (WINR) ข้อมูลการตลาด

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

$ 3.90K
$ 3.90K$ 3.90K

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

887.27M
887.27M 887.27M

887,273,056.559006
887,273,056.559006 887,273,056.559006

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WINR Protocol คือ $ 3.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.90K อุปทานหมุนเวียนของ WINR คือ 887.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 887273056.559006 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.72M

ประวัติราคา WINR Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00416292
$ 0.00416292$ 0.00416292
ต่ำสุด 24h
$ 0.00443433
$ 0.00443433$ 0.00443433
สูงสุด 24h

$ 0.00416292
$ 0.00416292$ 0.00416292

$ 0.00443433
$ 0.00443433$ 0.00443433

$ 0.147289
$ 0.147289$ 0.147289

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-5.52%

-6.36%

-6.36%

ประวัติราคา WINR Protocol (WINR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา WINR Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000245039037439614
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WINR Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0035447514
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WINR Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0164445060
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WINR Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000003908181181

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000245039037439614-5.52%
30 วัน$ +0.0035447514+84.62%
60 วัน$ +0.0164445060+392.55%
90 วัน$ -0.00000003908181181-0.00%

การคาดการณ์ราคา WINR Protocol

การคาดการณ์ราคา WINR Protocol (WINR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WINR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา WINR Protocol (WINR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ WINR Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา WINR Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WINR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา WINR Protocol

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ WINR Protocol

ราคาตลาดปัจจุบันของ WINR คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.135292027388136456000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -5.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

WINR Protocol มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 WINR แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ WINR เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน WINR มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ WINR Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0.1344433034122555656000 และ ฿0.1432086068480939394000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ WINR ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ WINR เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WINR Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:12:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WINR Protocol (WINR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WINR Protocol

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036729
$0.036729$0.036729

+121.27%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06659
$0.06659$0.06659

-6.44%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001675
$0.001675$0.001675

-30.92%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008028
$0.008028$0.008028

-8.56%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036729
$0.036729$0.036729

+121.27%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01110
$0.01110$0.01110

+58.34%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002161
$0.0002161$0.0002161

+43.11%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01591
$0.01591$0.01591

+44.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1362
$1.1362$1.1362

+49.50%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?