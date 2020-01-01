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โทเค็น ระบบนิเวศ Botanix ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Botanix เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.437
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
4
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
0.00%
$ 307.49K
$ 69.70
5
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
0.00%
$ 64.01K
$ 644.00

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Botanix คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Botanix เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.24B
โทเค็น ระบบนิเวศ Botanix ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Botanix ที่ติดตามบน MEXC นั้น WETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Botanix กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ระบบนิเวศ Botanix ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Botanix ยอดนิยม รวมถึง LINK, USDC.E, WETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Botanix คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Botanix ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.24B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Botanix นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง