ราคาปัจจุบัน Botanix Staked Bitcoin วันนี้ คือ 116,176 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STBTC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Botanix Staked Bitcoin โลโก้

Botanix Staked Bitcoin ราคา (STBTC)

$116,176
$116,176$116,176
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Botanix Staked Bitcoin (STBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

$ 114,342
$ 114,342$ 114,342
$ 116,817
$ 116,817$ 116,817
$ 114,342
$ 114,342$ 114,342

$ 116,817
$ 116,817$ 116,817

$ 128,136
$ 128,136$ 128,136

$ 105,793
$ 105,793$ 105,793

ราคาเรียลไทม์ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) คือ $116,176 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTBTC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 114,342 และราคาสูงสุด $ 116,817 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STBTC คือ $ 128,136 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 105,793

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STBTC มีการเปลี่ยนแปลง -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 11.55M
$ 11.55M$ 11.55M

$ 11.55M
$ 11.55M$ 11.55M

98.91
98.91 98.91

98.91175493433778
98.91175493433778 98.91175493433778

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Botanix Staked Bitcoin คือ $ 11.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STBTC คือ 98.91 โดยมีอุปทานรวมที่ 98.91175493433778 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.55M

ประวัติราคา Botanix Staked Bitcoin (STBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Staked Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -362.4975321429
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Staked Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +5,492.8826032000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Staked Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ +8,367.3672832000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Staked Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -1,526.92283567638

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -362.4975321429-0.31%
30 วัน$ +5,492.8826032000+4.73%
60 วัน$ +8,367.3672832000+7.20%
90 วัน$ -1,526.92283567638-1.29%

อะไรคือ Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Botanix Staked Bitcoin (USD)

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Botanix Staked Bitcoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Botanix Staked Bitcoin ตอนนี้!

STBTC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STBTCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

วันนี้ Botanix Staked Bitcoin (STBTC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STBTC เป็นUSD คือ 116,176 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STBTC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STBTC เป็น USD คือ $ 116,176 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Botanix Staked Bitcoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STBTC คือ $ 11.55M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STBTC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STBTC คือ 98.91 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STBTC คือเท่าใด?
STBTC ถึงราคา ATH ที่ 128,136 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STBTC คือเท่าไร?
STBTC ถึงราคา ATL ที่ 105,793 USD
ปริมาณการเทรดของ STBTC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STBTC คือ -- USD
ปีนี้ STBTC จะสูงขึ้นอีกไหม?
STBTC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STBTC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:03:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

