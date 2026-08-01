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ราคาปัจจุบัน Botanix Pegged Bitcoin วันนี้ คือ 61,254 USD มูลค่าตลาด PBTC เท่ากับ 64,015 USD ติดตามการอัปเดตราคา PBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Botanix Pegged Bitcoin วันนี้ คือ 61,254 USD มูลค่าตลาด PBTC เท่ากับ 64,015 USD ติดตามการอัปเดตราคา PBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Botanix Pegged Bitcoin ราคา (PBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PBTC เป็น USD

$61,254
$61,254$61,254
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:17:25 (UTC+8)

ราคา Botanix Pegged Bitcoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) วันนี้ $ 61,254, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PBTC เป็น USD คือ $ 61,254 ต่อ PBTC.

Botanix Pegged Bitcoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 64,015 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.66 PBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PBTC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 125,916 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 55,676

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PBTC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 644.00.

Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 64.02K
$ 64.02K$ 64.02K

$ 644.00
$ 644.00$ 644.00

$ 64.02K
$ 64.02K$ 64.02K

0.66
0.66 0.66

0.6599569847367369
0.6599569847367369 0.6599569847367369

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Botanix Pegged Bitcoin คือ $ 64.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 644.00 อุปทานหมุนเวียนของ PBTC คือ 0.66 โดยมีอุปทานรวมที่ 0.6599569847367369 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 64.02K

ประวัติราคา Botanix Pegged Bitcoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

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$ 0.0$ 0.0

$ 125,916
$ 125,916$ 125,916

$ 55,676
$ 55,676$ 55,676

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Pegged Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Pegged Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Pegged Bitcoin เป็น USD เท่ากับ $ -4,098.5480178000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Botanix Pegged Bitcoin เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -4,098.5480178000-6.69%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Botanix Pegged Bitcoin

การคาดการณ์ราคา Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Botanix Pegged Bitcoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Botanix Pegged Bitcoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Botanix Pegged Bitcoin

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Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Botanix EcosystemBridged-TokensTokenized BTC

เกี่ยวกับ Botanix Pegged Bitcoin

มูลค่าปัจจุบันของ Botanix Pegged Bitcoin วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Botanix Pegged Bitcoin เทรดที่ราคา ฿1978085.82111363144000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ PBTC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Botanix Pegged Bitcoin มีสภาพคล่องอย่างไร?

Botanix Pegged Bitcoin มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ PBTC เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0E-15 ถึง ฿0E-15 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ PBTC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Botanix Pegged Bitcoin อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized BTC,Bridged-Tokens,Botanix Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ PBTC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Botanix Pegged Bitcoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:17:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Botanix Pegged Bitcoin (PBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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