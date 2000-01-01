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โทเค็น Binance Launchpool ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

หมวดหมู่นี้ใช้ติดตามโทเค็นที่ถูกแจกจ่ายครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์ม Binance Launchpool ผู้ใช้สามารถรับสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เหล่านี้ได้โดยการนำสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ (เช่น BNB หรือสเตเบิลคอยน์) ไปสเตกในพูลสภาพคล่องที่กำหนด การติดตามโทเค็นเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานในตลาดและสภาพคล่องของโครงการที่ได้รับการบ่มเพาะจากระบบนิเวศของ Binance

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
$ 0,6777
+0,12%
-0,44%
-2,01%
$ 2,73B
$ 650,93K
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08345
+0,20%
-0,81%
-4,79%
$ 777,14M
$ 1,67M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2,3259
-0,27%
+2,69%
-3,21%
$ 580,63M
$ 390,31K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,5086
+0,16%
+6,12%
+30,83%
$ 447,29M
$ 6,01M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02451
-0,12%
-1,21%
-8,59%
$ 54,09M
$ 2,57M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2,7261
+0,33%
+1,32%
-0,87%
$ 44,58M
$ 19,36K
7
IO
IO
IO
$ 0,11226
-0,20%
-0,77%
-7,90%
$ 39,10M
$ 1,07M
8
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0003914
-0,23%
-5,10%
+9,32%
$ 38,71M
$ 260,20M
9
$ 0,006029
0,00%
+0,48%
-1,77%
$ 38,65M
$ 8,75M
10
RedStone
RedStone
RED
$ 0,08695
-0,39%
-6,99%
-1,73%
$ 36,32M
$ 954,87K
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0004743
+0,02%
-2,33%
-7,95%
$ 30,14M
$ 113,35M
12
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,05734
-0,35%
-0,61%
-1,77%
$ 27,14M
$ 925,07K
13
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02073
+0,05%
-2,95%
-4,07%
$ 27,03M
$ 4,88M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0,002732
-0,22%
-1,34%
-5,99%
$ 23,23M
$ 20,92M
15
DODO
DODO
DODO
$ 0,02157
+1,13%
+3,71%
-15,28%
$ 21,52M
$ 9,73M
16
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04551
-0,09%
-7,88%
+19,45%
$ 21,29M
$ 3,66M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,2953
+0,07%
-0,90%
-5,66%
$ 20,82M
$ 204,51K
18
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0,01994
0,00%
-0,50%
-3,39%
$ 18,30M
$ 3,01M
19
CertiK
CertiK
CTK
$ 0,10972
+0,04%
+2,19%
-3,44%
$ 17,61M
$ 506,28K
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0,004798
-0,21%
+0,08%
+5,81%
$ 16,26M
$ 24,83M
21
Xai
Xai
XAI
$ 0,007325
+1,97%
+6,65%
+7,97%
$ 15,16M
$ 20,96M
22
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,13994
-0,93%
+13,63%
+14,72%
$ 14,02M
$ 1,63M
23
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0,13657
+0,29%
-15,68%
+15,93%
$ 13,94M
$ 2,69M
24
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,03412
-0,32%
-0,44%
-7,46%
$ 13,64M
$ 1,69M
25
Heima
Heima
HEI
$ 0,13234
-0,13%
+3,78%
-17,19%
$ 12,96M
$ 3,11M
26
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,501
+0,15%
-0,64%
+0,12%
$ 12,72M
$ 37,83K
27
OG
OG
OG
$ 2,519
+0,12%
-0,24%
-3,07%
$ 11,91M
$ 20,77K
28
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0015889
-0,23%
+0,30%
+0,13%
$ 10,80M
$ 40,90M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0,05187
-0,17%
-0,94%
-2,28%
$ 10,24M
$ 1,16M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0,001332
-0,37%
+0,53%
+1,14%
$ 9,60M
$ 38,43M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0,12538
+3,68%
+11,89%
+10,77%
$ 9,50M
$ 669,29K
32
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0,009476
+0,20%
+3,27%
+2,08%
$ 8,83M
$ 6,18M
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0,4803
-0,19%
-0,91%
-7,88%
$ 7,75M
$ 109,37K
34
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0,4708
+0,17%
-0,59%
-3,19%
$ 7,58M
$ 131,89K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0,8499
-0,04%
-0,91%
-2,07%
$ 7,34M
$ 64,83K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0,002988
-0,33%
+1,29%
-8,54%
$ 7,05M
$ 20,27M
37
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0,008621
-12,57%
+22,76%
-5,32%
$ 7,03M
$ 15,85M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0,01309
-0,15%
+0,15%
-12,98%
$ 5,28M
$ 4,96M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0,3534
+0,23%
-0,59%
-4,67%
$ 4,78M
$ 151,43K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0,3056
+0,36%
-0,59%
-3,78%
$ 4,73M
$ 189,83K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0,02064
-0,38%
+3,50%
-5,99%
$ 3,93M
$ 2,68M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0,02132
-2,61%
-6,85%
-3,25%
$ 1,98M
$ 2,97M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0,00005206
-2,29%
-1,74%
-5,40%
$ 1,91M
$ 1,04B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0,001928
+0,58%
-1,08%
-6,15%
$ 1,43M
$ 29,96M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,006973
-1,47%
-8,97%
-18,74%
$ 1,05M
$ 114,42K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0,00039057
-0,01%
0,00%
-4,50%
$ 561,22K
$ 20,86K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0,00049453
-0,51%
-0,02%
-8,93%
$ 480,35K
$ 52,37K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0,00043151
+0,03%
+0,02%
-7,90%
$ 425,90K
$ 2,58K
49
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0,0005697
+0,21%
+0,16%
-8,49%
$ 312,47K
$ 104,00M
50
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0,00053932
0,00%
--
0,00%
$ 307,28K
$ 47,19K

คำถามที่พบบ่อย

หมวดหมู่คริปโต Binance Launchpool คืออะไร
หมวดหมู่ Binance Launchpool ใช้ติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Binance เป็นครั้งแรก โดยเป็นรางวัลจากการนำสกุลเงินดิจิทัลอื่นที่กำหนดไปสเตก
ผู้ใช้จะได้รับโทเค็นใหม่ที่เปิดตัวผ่าน Binance Launchpool ได้อย่างไร
ผู้ใช้จะได้รับโทเค็นใหม่โดยการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปล็อกไว้ชั่วคราว (สเตก) โดยทั่วไปคือ BNB หรือสเตเบิลคอยน์ เช่น FDUSD ลงในพูลสภาพคล่องที่กำหนดบนแพลตฟอร์ม Binance ตามระยะเวลาการฟาร์มที่กำหนด
เหตุใดโทเค็นจาก Binance Launchpool จึงมักมีปริมาณการเทรดสูงทันทีหลังการลิสต์
โทเค็นจาก Binance Launchpool มักมีปริมาณการซื้อขายสูง เนื่องจากถูกลิสต์ทันทีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ได้รับการเข้าถึงสภาพคล่องระดับมหาศาลและนักเทรดจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกในทันที
โครงการใน Binance Launchpool ต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนเปิดให้ผู้ใช้หรือไม่
ใช่ โครงการที่อยู่ใน Binance Launchpool โดยทั่วไปจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางเทคนิคอย่างเข้มงวด และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างละเอียดโดยแพลตฟอร์มก่อนที่จะถูกนำเสนอให้นักลงทุนรายย่อย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Launchpool ของ Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง