หมวดหมู่นี้ใช้ติดตามโทเค็นที่ถูกแจกจ่ายครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์ม Binance Launchpool ผู้ใช้สามารถรับสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่เหล่านี้ได้โดยการนำสกุลเงินดิจิทัลที่มีอยู่ (เช่น BNB หรือสเตเบิลคอยน์) ไปสเตกในพูลสภาพคล่องที่กำหนด การติดตามโทเค็นเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานในตลาดและสภาพคล่องของโครงการที่ได้รับการบ่มเพาะจากระบบนิเวศของ Binance
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Launchpool ของ Binance นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง