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โทเค็น ระบบนิเวศ Aptos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Aptos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.54
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,239
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
6
USD1
USD1
USD1
$ 1.00015
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 880.49K
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 3.98M
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.458
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5313
-0.23%
-1.56%
-10.15%
$ 441.20M
$ 237.72K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002347
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1244
+0.40%
+1.22%
-5.54%
$ 124.40M
$ 621.40K
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999835
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.81M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.27
+0.06%
0.00%
+0.39%
$ 95.37M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002641
+0.08%
+0.42%
-1.42%
$ 26.37M
$ 3.23T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01302
-0.15%
+0.62%
-8.49%
$ 13.04M
$ 4.34M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.0613
+0.05%
-3.08%
-4.80%
$ 7.22M
$ 226.88K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02094
+0.05%
-0.90%
-7.07%
$ 5.82M
$ 2.64M
22
PACT
PACT
PACT
$ 0.00017077
0.00%
+0.29%
+31.86%
$ 5.65M
$ 63.31K
23
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034206
+0.46%
-0.00%
-2.22%
$ 4.58M
$ 9.40K
24
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.526596
-0.17%
-0.01%
-10.47%
$ 3.73M
$ 260.44
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.529355
+0.07%
-0.01%
-9.93%
$ 3.36M
$ 130.16
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1635
-0.06%
-0.55%
0.00%
$ 3.11M
$ 325.45K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.00339
-0.29%
-2.22%
+1.83%
$ 1.66M
$ 56.22M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.643326
-0.06%
-0.01%
-9.91%
$ 1.30M
$ 71.40
30
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
31
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03539
+0.03%
-2.88%
-6.80%
$ 1.01M
$ 2.54M
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00789485
0.00%
-0.00%
+5.28%
$ 568.52K
$ 152.07
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-0.69%
$ 227.64K
$ 12.55
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01668273
+0.15%
-0.03%
-9.88%
$ 70.07K
$ 24.92
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.56229
0.00%
--
-1.62%
$ 57.39K
$ 72.54
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.993421
-0.13%
-0.00%
+0.37%
$ 33.03K
$ 2.29K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003354
+0.09%
+0.33%
+1.33%
--
$ 16.30M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.0011
0.00%
+1.00%
-13.72%
--
$ 48.41M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Aptos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Aptos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 42 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $509.88B
โทเค็น ระบบนิเวศ Aptos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Aptos ที่ติดตามบน MEXC นั้น CAKE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Aptos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 42 ระบบนิเวศ Aptos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Aptos ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDT, USDC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Aptos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Aptos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $509.88B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Aptos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง