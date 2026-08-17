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ราคาปัจจุบัน Fiamma BTC วันนี้ คือ 61,009 USD มูลค่าตลาด FIABTC เท่ากับ 1,018,647 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIABTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fiamma BTC วันนี้ คือ 61,009 USD มูลค่าตลาด FIABTC เท่ากับ 1,018,647 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIABTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Fiamma BTC ราคา (FIABTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FIABTC เป็น USD

$61,009
$61,009$61,009
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fiamma BTC (FIABTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:46:52 (UTC+8)

ราคา Fiamma BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fiamma BTC (FIABTC) วันนี้ $ 61,009, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FIABTC เป็น USD คือ $ 61,009 ต่อ FIABTC.

Fiamma BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,018,647 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.70 FIABTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FIABTC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 132,563 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 58,037

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FIABTC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 47.24.

Fiamma BTC (FIABTC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 47.24
$ 47.24$ 47.24

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

16.70
16.70 16.70

16.69676922
16.69676922 16.69676922

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fiamma BTC คือ $ 1.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 47.24 อุปทานหมุนเวียนของ FIABTC คือ 16.70 โดยมีอุปทานรวมที่ 16.69676922 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.02M

ประวัติราคา Fiamma BTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 132,563
$ 132,563$ 132,563

$ 58,037
$ 58,037$ 58,037

--

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา Fiamma BTC (FIABTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fiamma BTC เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fiamma BTC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fiamma BTC เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fiamma BTC เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ 0.00000000000.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Fiamma BTC

การคาดการณ์ราคา Fiamma BTC (FIABTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FIABTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fiamma BTC (FIABTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fiamma BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fiamma BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FIABTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fiamma BTC

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Fiamma BTC (FIABTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Aptos EcosystemBase EcosystemBridged-Tokens

เกี่ยวกับ Fiamma BTC

ราคาสดของ Fiamma BTC คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿1970371.23677551664000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ FIABTC อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Fiamma BTC คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿32898633.79546738512000 Fiamma BTC อยู่ในอันดับที่ #2846 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

FIABTC มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ FIABTC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Fiamma BTC คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (16.69676922 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Ethereum Ecosystem,Aptos Ecosystem,Base Ecosystem,Core Ecosystem,Bridged WBTC,Sei Network Ecosystem,Bridged-Tokens และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fiamma BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:46:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fiamma BTC (FIABTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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