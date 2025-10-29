ราคาปัจจุบัน Hyperion Staked Aptos วันนี้ คือ 4.01 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STAPT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hyperion Staked Aptos วันนี้ คือ 4.01 USD ติดตามการอัปเดตราคา STAPT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STAPT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STAPT

ข้อมูลราคา STAPT

โทเคโนมิกส์ STAPT

การคาดการณ์ราคา STAPT

Hyperion Staked Aptos ราคา (STAPT)

ราคาปัจจุบัน 1 STAPT เป็น USD

$4.01
$4.01
-2.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Hyperion Staked Aptos (STAPT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 3.98
$ 3.98
ต่ำสุด 24h
$ 4.1
$ 4.1
สูงสุด 24h

$ 3.98
$ 3.98

$ 4.1
$ 4.1

$ 6.5
$ 6.5

$ 3.29
$ 3.29

-0.42%

-2.12%

+4.71%

+4.71%

ราคาเรียลไทม์ Hyperion Staked Aptos (STAPT) คือ $4.01 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTAPT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 3.98 และราคาสูงสุด $ 4.1 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STAPT คือ $ 6.5 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 3.29

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STAPT มีการเปลี่ยนแปลง -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hyperion Staked Aptos (STAPT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.31M
$ 1.31M

--
----

$ 83.27M
$ 83.27M

211.50K
211.50K

13,219,009.26426681
13,219,009.26426681

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperion Staked Aptos คือ $ 1.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STAPT คือ 211.50K โดยมีอุปทานรวมที่ 13219009.26426681 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 83.27M

ประวัติราคา Hyperion Staked Aptos (STAPT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperion Staked Aptos เป็น USD เท่ากับ $ -0.087169919874437
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperion Staked Aptos เป็น USD เท่ากับ $ -0.6959050240
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperion Staked Aptos เป็น USD เท่ากับ $ -0.7380016030
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperion Staked Aptos เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.087169919874437-2.12%
30 วัน$ -0.6959050240-17.35%
60 วัน$ -0.7380016030-18.40%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hyperion Staked Aptos (STAPT)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hyperion Staked Aptos (USD)

Hyperion Staked Aptos (STAPT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hyperion Staked Aptos (STAPT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hyperion Staked Aptos

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hyperion Staked Aptos ตอนนี้!

STAPT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hyperion Staked Aptos (STAPT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hyperion Staked Aptos (STAPT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STAPTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperion Staked Aptos (STAPT)

วันนี้ Hyperion Staked Aptos (STAPT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STAPT เป็นUSD คือ 4.01 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STAPT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STAPT เป็น USD คือ $ 4.01 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hyperion Staked Aptos คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STAPT คือ $ 1.31M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STAPT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STAPT คือ 211.50K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STAPT คือเท่าใด?
STAPT ถึงราคา ATH ที่ 6.5 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STAPT คือเท่าไร?
STAPT ถึงราคา ATL ที่ 3.29 USD
ปริมาณการเทรดของ STAPT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STAPT คือ -- USD
ปีนี้ STAPT จะสูงขึ้นอีกไหม?
STAPT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STAPT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:02:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hyperion Staked Aptos (STAPT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

$114,993.94
$114,993.94

$4,114.37
$4,114.37

$0.04000
$0.04000

$199.73
$199.73

$3.3598
$3.3598

$4,114.37
$4,114.37

$114,993.94
$114,993.94

$199.73
$199.73

$2.6749
$2.6749

$0.20077
$0.20077

$0.00000
$0.00000

$0.000000
$0.000000

$0.00000
$0.00000

$0.009100
$0.009100

$1.570
$1.570

$0.0000000410
$0.0000000410

$0.009900
$0.009900

$1.570
$1.570

$0.0000000000000000083
$0.0000000000000000083

$0.00183
$0.00183

