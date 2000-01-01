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โทเค็น เฟรมเวิร์ก AI ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เฟรมเวิร์ก AI เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14178
+0.28%
+3.36%
+5.02%
$ 1.50B
$ 75.36K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5572
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1704
-0.35%
+0.65%
-5.50%
$ 134.63M
$ 426.65K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.645
0.00%
-0.30%
-4.92%
$ 79.79M
$ 24.35K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1881
-0.11%
-1.93%
-11.97%
$ 67.06M
$ 377.53K
6
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2602
-0.42%
+3.92%
+0.97%
$ 62.12M
$ 529.87K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.26917
-0.30%
+1.34%
-14.07%
$ 53.84M
$ 435.13K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01436
+0.14%
+0.70%
-1.91%
$ 40.20M
$ 3.69M
9
0G
0G
0G
$ 0.1585
+0.06%
-3.47%
+2.99%
$ 33.84M
$ 396.04K
10
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07828
-0.03%
-2.62%
+8.43%
$ 23.92M
$ 1.16M
11
Rei
Rei
REI
$ 0.02279991
+0.03%
-0.00%
-10.15%
$ 22.80M
$ 193.47K
12
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002596
-0.08%
+1.60%
+2.03%
$ 21.38M
$ 26.00M
13
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020339
-0.77%
-3.08%
-2.76%
$ 18.96M
$ 3.39M
14
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02425
0.00%
-0.61%
-12.01%
$ 18.67M
$ 24.65K
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.0219
-0.50%
-0.72%
-10.60%
$ 18.41M
$ 2.83M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017575
+0.22%
+1.62%
-1.68%
$ 17.47M
$ 5.57M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006149
-0.11%
-0.95%
-5.41%
$ 16.19M
$ 89.57M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11625
-0.02%
+0.17%
+16.95%
$ 15.00M
$ 647.18K
19
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.13632
+0.29%
-15.68%
+15.93%
$ 13.94M
$ 2.69M
20
AEON
AEON
AEON
$ 0.07149
+0.48%
-11.23%
+34.34%
$ 13.42M
$ 7.65M
21
Mira
Mira
MIRA
$ 0.03896
-0.28%
-1.96%
-7.64%
$ 11.53M
$ 1.60M
22
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.00963617
+2.32%
+0.06%
-14.81%
$ 9.63M
$ 456.03K
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.0688
-0.36%
+0.10%
-0.40%
$ 8.91M
$ 1.54M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008628
0.00%
-1.44%
+9.83%
$ 8.60M
$ 7.35M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02134
+1.56%
+5.87%
+7.04%
$ 8.43M
$ 4.76M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00441123
0.00%
-0.02%
-3.34%
$ 6.71M
$ 65.01K
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004984
+0.91%
+3.62%
+0.54%
$ 5.00M
$ 11.91M
28
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01869
-1.79%
-1.06%
-28.83%
$ 4.17M
$ 3.48M
29
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.37
0.00%
+0.04%
-0.84%
$ 2.37M
$ 5.98K
30
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0002068
-0.49%
-3.81%
-1.16%
$ 1.91M
$ 389.98M
31
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00177906
+0.20%
+0.01%
-12.28%
$ 1.78M
$ 158.23K
32
CharacterX
CharacterX
CAI
$ 0.0150512
+0.54%
+0.14%
+20.38%
$ 1.51M
$ 29.00K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00125167
0.00%
-0.11%
-30.01%
$ 1.25M
$ 251.88
34
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146991
+0.02%
0.00%
+11.71%
$ 1.05M
$ 194.11
35
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00605431
0.00%
+0.11%
-20.47%
$ 1.01M
$ 892.77
36
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00022261
+0.04%
--
-3.47%
$ 948.64K
$ 1.41
37
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00137
+3.70%
0.00%
-11.95%
$ 668.75K
$ 7.93M
38
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013617
-0.44%
-0.78%
-3.02%
$ 627.40K
$ 53.14M
39
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 5.336E-5
-0.35%
-0.20%
-0.52%
$ 533.58K
--
40
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
0.00%
-1.72%
$ 529.42K
$ 258.74K
41
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00210978
+0.09%
+0.01%
-2.32%
$ 500.74K
$ 530.75
42
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00241587
-0.02%
-0.02%
+60.15%
$ 485.56K
$ 511.41
43
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055481
-0.56%
-0.00%
+3.61%
$ 452.08K
$ 47.89
44
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00013095
+0.32%
+0.00%
-4.49%
$ 447.78K
$ 59.44K
45
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004155
-0.60%
-0.05%
+3.33%
$ 416.40K
$ 138.50M
46
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068274
0.00%
-0.00%
-1.92%
$ 396.54K
$ 19.29
47
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00033935
+0.16%
+0.12%
+12.43%
$ 373.22K
$ 13.10K
48
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.36E-6
-6.15%
+1.40%
-7.69%
$ 333.52K
--
49
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00033585
+0.02%
-0.02%
-1.94%
$ 333.43K
$ 135.50
50
ODEI AI
ODEI AI
ODAI
$ 3.24E-6
+1.25%
+1.90%
+25.10%
$ 308.14K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เฟรมเวิร์ก AI คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เฟรมเวิร์ก AI เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 116 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.63B
โทเค็น เฟรมเวิร์ก AI ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เฟรมเวิร์ก AI ที่ติดตามบน MEXC นั้น HERMESOS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เฟรมเวิร์ก AI กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 116 เฟรมเวิร์ก AI ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เฟรมเวิร์ก AI ยอดนิยม รวมถึง M, VIRTUAL, EIGEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เฟรมเวิร์ก AI คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เฟรมเวิร์ก AI ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.63B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เฟรมเวิร์ก AI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง