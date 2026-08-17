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ราคาปัจจุบัน ODEI AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ODAI เท่ากับ 309,162 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ODEI AI วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ODAI เท่ากับ 309,162 USD ติดตามการอัปเดตราคา ODAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ODEI AI ราคา (ODAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ODAI เป็น USD

$0.00000323
$0.00000323$0.00000323
+4.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ODEI AI (ODAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:13:37 (UTC+8)

ราคา ODEI AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน ODEI AI (ODAI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ODAI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ODAI.

ODEI AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 309,162 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 94.97B ODAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ODAI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ODAI เคลื่อนไหว +0.83% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +21.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

ODEI AI (ODAI) ข้อมูลการตลาด

$ 309.16K
$ 309.16K$ 309.16K

--
----

$ 325.14K
$ 325.14K$ 325.14K

94.97B
94.97B 94.97B

99,873,672,448.47003
99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ODEI AI คือ $ 309.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ODAI คือ 94.97B โดยมีอุปทานรวมที่ 99873672448.47003 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 325.14K

ประวัติราคา ODEI AI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

+5.14%

+21.93%

+21.93%

ประวัติราคา ODEI AI (ODAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ODEI AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODEI AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODEI AI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ODEI AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.14%
30 วัน$ 0-15.34%
60 วัน$ 0-66.02%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา ODEI AI

การคาดการณ์ราคา ODEI AI (ODAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ODAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ODEI AI (ODAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ODEI AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ODEI AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ODAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ODEI AI

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เกี่ยวกับ ODEI AI

ราคาปัจจุบันของ ODEI AI คือเท่าไร?

ODEI AI ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.14% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ODAI เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 5.14% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ODAI กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

ODEI AI มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Framework อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,AI Framework ODAI แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ ODEI AI ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿9984420.66547393104000 ส่งผลให้ ODAI อยู่ในอันดับที่ #4135 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ODAI มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ODEI AI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ODAI อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 94966356424.64339 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ODEI AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:13:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ODEI AI (ODAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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