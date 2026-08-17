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ราคาปัจจุบัน CharacterX วันนี้ คือ 0.01502275 USD มูลค่าตลาด CAI เท่ากับ 1,502,279 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CharacterX วันนี้ คือ 0.01502275 USD มูลค่าตลาด CAI เท่ากับ 1,502,279 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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CharacterX ราคา (CAI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CAI เป็น USD

$0.01502275
$0.01502275$0.01502275
+0.16%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CharacterX (CAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:03 (UTC+8)

ราคา CharacterX วันนี้

ราคาปัจจุบัน CharacterX (CAI) วันนี้ $ 0.01502275, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 16.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CAI เป็น USD คือ $ 0.01502275 ต่อ CAI.

CharacterX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,502,279 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.69M CAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CAI เทรดระหว่าง $ 0.01285117 (ต่ำ) กับ $ 0.01738997 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.378105 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01090516

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CAI เคลื่อนไหว +3.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +18.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 29.72K.

CharacterX (CAI) ข้อมูลการตลาด

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 29.72K
$ 29.72K$ 29.72K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

18.69M
18.69M 18.69M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CharacterX คือ $ 1.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 29.72K อุปทานหมุนเวียนของ CAI คือ 18.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.50M

ประวัติราคา CharacterX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01285117
$ 0.01285117$ 0.01285117
ต่ำสุด 24h
$ 0.01738997
$ 0.01738997$ 0.01738997
สูงสุด 24h

$ 0.01285117
$ 0.01285117$ 0.01285117

$ 0.01738997
$ 0.01738997$ 0.01738997

$ 0.378105
$ 0.378105$ 0.378105

$ 0.01090516
$ 0.01090516$ 0.01090516

+3.39%

+16.89%

+18.34%

+18.34%

ประวัติราคา CharacterX (CAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CharacterX เป็น USD เท่ากับ $ +0.00217086
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CharacterX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000877433
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CharacterX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0040209577
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CharacterX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000001805997376

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00217086+16.89%
30 วัน$ -0.0000877433-0.58%
60 วัน$ -0.0040209577-26.76%
90 วัน$ -0.000000001805997376-0.00%

การคาดการณ์ราคา CharacterX

การคาดการณ์ราคา CharacterX (CAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CAI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CharacterX (CAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CharacterX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CharacterX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CharacterX

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เกี่ยวกับ CharacterX

ราคาปัจจุบันของ CharacterX คือเท่าไร?

CharacterX มีราคาอยู่ที่ ฿0.4851856416164657550000 โดยเปลี่ยนแปลง 16.89% ในวันนี้

ชุมชนของ CAI เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ CharacterX อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,AI Framework การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ CAI ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

CAI เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿12.21155361191484810000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.3522009653046358152000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 18691145.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CharacterX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:23:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CharacterX (CAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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