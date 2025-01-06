EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 28,000,000 EIN
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 14,000,000 EIN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,367,960 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 948
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 7,000,000 EIN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 7,628,495 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 5,771
พูล EIN
ล็อก EIN เพื่อรับแอร์ดรอป EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 7,000,000 EIN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 18,886,122 EIN
- ผู้เข้าร่วม
- 210
USDR
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 70,000 USDT
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 50,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,781,074 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 1,141
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 10,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 6,794,231 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 5,149
พูล USDR
ล็อก USDR เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 10,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 710,609 USDR
- ผู้เข้าร่วม
- 697
EURR
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 70,000 USDT
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 50,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,273,366 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 906
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 10,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 7,043,910 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 5,229
พูล EURR
ล็อก EURR เพื่อรับแอร์ดรอป USDT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 10,000 USDT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 411,359 EURR
- ผู้เข้าร่วม
- 454
TRN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 190,000 TRN
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป TRN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 95,000 TRN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,569,907 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 917
พูล TRN
ล็อก TRN เพื่อรับแอร์ดรอป TRN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 95,000 TRN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 314,040 TRN
- ผู้เข้าร่วม
- 702
EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 42,500,000 EIN
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 25,000,000 EIN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,784,617 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 1,868
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EIN
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 17,500,000 EIN
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 8,019,955 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 8,622
BOMB
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 6,000,000 BOMB
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป BOMB
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 4,000,000 BOMB
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,085,194 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 730
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป BOMB
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 2,000,000 BOMB
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 4,399,152 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 3,057
ICEBERG
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 1,666,666,666 ICEBERG
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
พูล ICEBERG - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก ICEBERG เพื่อรับแอร์ดรอป ICEBERG
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 833,333,333 ICEBERG
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 719,672,913 ICEBERG
- ผู้เข้าร่วม
- 240
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป ICEBERG
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 833,333,333 ICEBERG
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 3,625,514 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 2,759
SHM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 63,360 SHM
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป SHM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 31,680 SHM
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,212,768 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 784
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป SHM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 31,680 SHM
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,397,116 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 4,137
EPT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 4,560,000 EPT
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EPT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 2,300,000 EPT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,955,829.733 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 1,204
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EPT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 1,300,000 EPT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,462,085.851 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 4,243
พูล EPT
ล็อก EPT เพื่อรับแอร์ดรอป EPT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 960,000 EPT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 18,864,827.814 EPT
- ผู้เข้าร่วม
- 393
MNT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 240,000 MNT
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป MNT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 48,000 MNT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 2,757,307 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 1,730
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป MNT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 72,000 MNT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,277,175 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 4,523
พูล MNT
ล็อก MNT เพื่อรับแอร์ดรอป MNT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 120,000 MNT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 12,425,855 MNT
- ผู้เข้าร่วม
- 4,492
KINTO
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 10,100 KINTO
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 5,100 KINTO
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 2,661,559.62 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 1,702
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 3,000 KINTO
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 6,137,476.3 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 5,185
พูล KINTO
ล็อก KINTO เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 2,000 KINTO
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 6,405.9 KINTO
- ผู้เข้าร่วม
- 1,993
TERM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 120,000 TERM
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป TERM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 60,000 TERM
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,028,611 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 819
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป TERM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 36,000 TERM
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 4,354,949 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 3,418
พูล TERM
ล็อก TERM เพื่อรับแอร์ดรอป TERM
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 24,000 TERM
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 78,460 TERM
- ผู้เข้าร่วม
- 1,531
IP
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 60,000 IP
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป IP
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 30,000 IP
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 3,489,508 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 2,402
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป IP
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 18,000 IP
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,721,002 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 4,981
พูล IP
ล็อก IP เพื่อรับแอร์ดรอป IP
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 12,000 IP
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 221,808 IP
- ผู้เข้าร่วม
- 1,866
APT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 30,500 APT
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป APT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 16,000 APT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 6,176,889 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 3,734
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป APT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 11,500 APT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,076,509 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 3,901
พูล APT
ล็อก APT เพื่อรับแอร์ดรอป APT
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 3,000 APT
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 525,988 APT
- ผู้เข้าร่วม
- 2,460
XTER
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 800,000 XTER
- ระยะเวลากิจกรรม
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น
ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป XTER
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 400,000 XTER
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 8,436,874 USDT
- ผู้เข้าร่วม
- 5,642
พูล MX
ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป XTER
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 240,000 XTER
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 5,004,835 MX
- ผู้เข้าร่วม
- 3,627
พูล XTER
ล็อก XTER เพื่อรับแอร์ดรอป XTER
- จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
- 160,000 XTER
- ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
- 1,008,964 XTER
- ผู้เข้าร่วม
- 2,698