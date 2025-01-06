Launchpool

ล็อกสินทรัพย์เพื่อรับโทเค็นจาก Star Projects

เงินรางวัลรวมทั้งหมด (USDT)
1,239,239
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
89,361
จำนวนโปรเจ็กต์ที่ลิสต์แล้ว
15
EINSTEIN

EIN

สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
28,000,000 EIN
ระยะเวลากิจกรรม
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EIN

Tether
APR โดยประมาณ
80.24%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
14,000,000 EIN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,367,960 USDT
ผู้เข้าร่วม
948

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EIN

MX Token
APR โดยประมาณ
7.33%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
7,000,000 EIN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
7,628,495 MX
ผู้เข้าร่วม
5,771

พูล EIN

ล็อก EIN เพื่อรับแอร์ดรอป EIN

EINSTEIN
APR โดยประมาณ
2,995.28%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
7,000,000 EIN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
18,886,122 EIN
ผู้เข้าร่วม
210
🔥 7,300,000,000 EIN: การขุดกำลังมาแรง! 🚀 APR 1,000%+
เข้าร่วมเลย
StablR USD

USDR

สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
70,000 USDT
ระยะเวลากิจกรรม
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

Tether
APR โดยประมาณ
207.08%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
50,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,781,074 USDT
ผู้เข้าร่วม
1,141

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

MX Token
APR โดยประมาณ
7.18%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
10,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
6,794,231 MX
ผู้เข้าร่วม
5,149

พูล USDR

ล็อก USDR เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

StablR USD
APR โดยประมาณ
125.34%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
10,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
710,609 USDR
ผู้เข้าร่วม
697
StablR Euro

EURR

สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
70,000 USDT
ระยะเวลากิจกรรม
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

Tether
APR โดยประมาณ
265.30%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
50,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,273,366 USDT
ผู้เข้าร่วม
906

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

MX Token
APR โดยประมาณ
7.38%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
10,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
7,043,910 MX
ผู้เข้าร่วม
5,229

พูล EURR

ล็อก EURR เพื่อรับแอร์ดรอป USDT

StablR Euro
APR โดยประมาณ
179.68%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
10,000 USDT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
411,359 EURR
ผู้เข้าร่วม
454
TRN

TRN

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
190,000 TRN
ระยะเวลากิจกรรม
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป TRN

Tether
APR โดยประมาณ
28.14%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
95,000 TRN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,569,907 USDT
ผู้เข้าร่วม
917

พูล TRN

ล็อก TRN เพื่อรับแอร์ดรอป TRN

TRN
APR โดยประมาณ
1,884.61%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
95,000 TRN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
314,040 TRN
ผู้เข้าร่วม
702
EINSTEIN

EIN

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
42,500,000 EIN
ระยะเวลากิจกรรม
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EIN

Tether
APR โดยประมาณ
113.39%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
25,000,000 EIN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,784,617 USDT
ผู้เข้าร่วม
1,868

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EIN

MX Token
APR โดยประมาณ
8.80%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
17,500,000 EIN
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
8,019,955 MX
ผู้เข้าร่วม
8,622
🔥 7,300,000,000 EIN: การขุดกำลังมาแรง! 🚀 APR 1,000%+
เข้าร่วมเลย
Bombie

BOMB

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
6,000,000 BOMB
ระยะเวลากิจกรรม
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป BOMB

Tether
APR โดยประมาณ
449.81%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
4,000,000 BOMB
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,085,194 USDT
ผู้เข้าร่วม
730

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป BOMB

MX Token
APR โดยประมาณ
22.01%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
2,000,000 BOMB
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
4,399,152 MX
ผู้เข้าร่วม
3,057
ICEBERG

ICEBERG

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
1,666,666,666 ICEBERG
ระยะเวลากิจกรรม
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล ICEBERG - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก ICEBERG เพื่อรับแอร์ดรอป ICEBERG

ICEBERG
APR โดยประมาณ
8,488.44%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
833,333,333 ICEBERG
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
719,672,913 ICEBERG
ผู้เข้าร่วม
240

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป ICEBERG

MX Token
APR โดยประมาณ
4.66%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
833,333,333 ICEBERG
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
3,625,514 MX
ผู้เข้าร่วม
2,759
Shardeum

SHM

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
63,360 SHM
ระยะเวลากิจกรรม
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป SHM

Tether
APR โดยประมาณ
600.58%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
31,680 SHM
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,212,768 USDT
ผู้เข้าร่วม
784

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป SHM

MX Token
APR โดยประมาณ
48.75%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
31,680 SHM
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,397,116 MX
ผู้เข้าร่วม
4,137
Balance

EPT

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
4,560,000 EPT
ระยะเวลากิจกรรม
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป EPT

Tether
APR โดยประมาณ
221.06%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
2,300,000 EPT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,955,829.733 USDT
ผู้เข้าร่วม
1,204

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป EPT

MX Token
APR โดยประมาณ
14.02%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
1,300,000 EPT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,462,085.851 MX
ผู้เข้าร่วม
4,243

พูล EPT

ล็อก EPT เพื่อรับแอร์ดรอป EPT

Balance
APR โดยประมาณ
624.27%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
960,000 EPT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
18,864,827.814 EPT
ผู้เข้าร่วม
393
Mantle

MNT

สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
240,000 MNT
ระยะเวลากิจกรรม
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป MNT

Tether
APR โดยประมาณ
134.91%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
48,000 MNT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
2,757,307 USDT
ผู้เข้าร่วม
1,730

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป MNT

MX Token
APR โดยประมาณ
34.49%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
72,000 MNT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,277,175 MX
ผู้เข้าร่วม
4,523

พูล MNT

ล็อก MNT เพื่อรับแอร์ดรอป MNT

Mantle
APR โดยประมาณ
96.05%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
120,000 MNT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
12,425,855 MNT
ผู้เข้าร่วม
4,492
Kinto

KINTO

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
10,100 KINTO
ระยะเวลากิจกรรม
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO

Tether
APR โดยประมาณ
397.35%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
5,100 KINTO
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
2,661,559.62 USDT
ผู้เข้าร่วม
1,702

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO

MX Token
APR โดยประมาณ
32.26%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
3,000 KINTO
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
6,137,476.3 MX
ผู้เข้าร่วม
5,185

พูล KINTO

ล็อก KINTO เพื่อรับแอร์ดรอป KINTO

Kinto
APR โดยประมาณ
3,934.48%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
2,000 KINTO
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
6,405.9 KINTO
ผู้เข้าร่วม
1,993
Term Finance

TERM

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
120,000 TERM
ระยะเวลากิจกรรม
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป TERM

Tether
APR โดยประมาณ
539.01%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
60,000 TERM
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,028,611 USDT
ผู้เข้าร่วม
819

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป TERM

MX Token
APR โดยประมาณ
27.00%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
36,000 TERM
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
4,354,949 MX
ผู้เข้าร่วม
3,418

พูล TERM

ล็อก TERM เพื่อรับแอร์ดรอป TERM

Term Finance
APR โดยประมาณ
5,661.41%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
24,000 TERM
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
78,460 TERM
ผู้เข้าร่วม
1,531
Story

IP

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
60,000 IP
ระยะเวลากิจกรรม
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป IP

Tether
APR โดยประมาณ
185.52%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
30,000 IP
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
3,489,508 USDT
ผู้เข้าร่วม
2,402

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป IP

MX Token
APR โดยประมาณ
19.55%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
18,000 IP
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,721,002 MX
ผู้เข้าร่วม
4,981

พูล IP

ล็อก IP เพื่อรับแอร์ดรอป IP

Story
APR โดยประมาณ
645.05%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
12,000 IP
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
221,808 IP
ผู้เข้าร่วม
1,866
Aptos

APT

สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
30,500 APT
ระยะเวลากิจกรรม
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป APT

Tether
APR โดยประมาณ
260.38%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
16,000 APT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
6,176,889 USDT
ผู้เข้าร่วม
3,734

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป APT

MX Token
APR โดยประมาณ
58.36%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
11,500 APT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,076,509 MX
ผู้เข้าร่วม
3,901

พูล APT

ล็อก APT เพื่อรับแอร์ดรอป APT

Aptos
APR โดยประมาณ
68.87%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
3,000 APT
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
525,988 APT
ผู้เข้าร่วม
2,460
Xterio

XTER

รายการเริ่มต้น
สมบูรณ์
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
800,000 XTER
ระยะเวลากิจกรรม
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่

พูล USDT - สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ล็อก USDT เพื่อรับแอร์ดรอป XTER

Tether
APR โดยประมาณ
279.69%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
400,000 XTER
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
8,436,874 USDT
ผู้เข้าร่วม
5,642

พูล MX

ล็อก MX เพื่อรับแอร์ดรอป XTER

MX Token
APR โดยประมาณ
47.02%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
240,000 XTER
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
5,004,835 MX
ผู้เข้าร่วม
3,627

พูล XTER

ล็อก XTER เพื่อรับแอร์ดรอป XTER

Xterio
APR โดยประมาณ
1,335.95%
จำนวนแอร์ดรอปทั้งหมด
160,000 XTER
ปริมาณที่ล็อกไว้รวม
1,008,964 XTER
ผู้เข้าร่วม
2,698