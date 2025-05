APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

ชื่อAPT

อันดับNo.33

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด0.0009%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)20.91%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน633,332,729.3478444

อุปทานสูงสุด∞

อุปทานรวม1,152,729,456.2586799

อัตราการไหลเวียน%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล19.90315084342996,2023-01-30

ราคาต่ำสุด3.086972917064586,2022-12-29

บล็อกเชนสาธารณะAPTOS

ภาคส่วน

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน