โปรแกรมผู้ค้า P2P ของ MEXC

เข้าร่วมเครือข่ายผู้ค้า P2P ชั้นนำทั่วโลกและรับสิทธิพิเศษสุดพิเศษเมื่อคุณเติบโต

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ค้า

นอกจากค่าธรรมเนียมการเทรด P2P เป็น 0 แล้ว ผู้ค้าในระดับต่างๆ ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์มากมาย

ผู้ค้าที่ยืนยันตัวตน
ที่ยืนยันตัวตน
Prime
Legacy
ถือแบดจ์พิเศษ
การเข้าถึงพอร์ทัลผู้ค้า
บูรณาการการเทรดผ่าน API ของเรา
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการอัปเกรด
ผู้ค้า BIZ
BIZ
อวาตารที่กำหนดเองสำหรับการสร้างแบรนด์
คำสั่งที่อยู่ระหว่างรอสูงสุด 0
การสนับสนุนผู้ค้าที่มีความสำคัญสูง
ข้อกำหนดในการฝากเงินแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค สกุลเงินเฟียต และนโยบายความเสี่ยงในท้องถิ่น

เรามอบ:

https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

พอร์ทัลสำหรับผู้ค้า

ดำเนินธุรกิจ P2P ของคุณแบบมืออาชีพในที่เดียว เข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงเพื่อจัดการโฆษณา ติดตามคำสั่งซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพผลงานของคุณ
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

แบดจ์ที่ได้รับการยืนยัน

สร้างความไว้วางใจทันที โดดเด่นด้วยแบดจ์ยืนยันถัดจากชื่อการเทรดของคุณและดึงดูดผู้ซื้อที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.png

การบริการลูกค้าที่ทุ่มเท

รับการสนับสนุนแบบเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่องทางผู้ค้าเฉพาะของเรารับประกันว่าคุณจะไม่ต้องรอคอยเมื่อมีการเทรดเกิดขึ้น

การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์

สมัครเข้าร่วมโปรแกรมผู้ค้า P2P ของ MEXC

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับผู้ค้า สิทธิพิเศษในการมองเห็น และรางวัลแบบแบ่งระดับ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานต่อไปนี้
การยืนยันทาง SMS
การยืนยันอีเมล์
KYC ขั้นสูง
ประสบการณ์การเทรด P2P ที่เกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องมีการยืนยัน
หมายเหตุสำคัญ: การยื่นใบสมัครไม่รับประกันว่าจะผ่านการอนุมัติ ทุกแอปพลิเคชันจะได้รับการตรวจสอบตามประวัติการปฏิบัติตาม พฤติกรรมการเทรด และการปฏิบัติตามกฎของแพลตฟอร์ม การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันการยอมรับ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง การปั่นราคา หรือ การละเมิดนโยบาย จะถูกตัดสิทธิ์ทันที เวลาตรวจสอบ: โดยทั่วไปใบสมัครจะได้รับการดำเนินการภายใน 7 วันทำการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลและแอปเพื่อรับการอัปเดต

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดฉันจึงต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงเพื่อสมัครสถานะผู้ค้า?

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ค้า P2P ของ MEXC ทุกคนจะต้องทำการยืนยัน KYC ขั้นสูงให้เสร็จสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความไว้วางใจ ความโปร่งใส และประสบการณ์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อ