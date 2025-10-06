Livepriset för Spotify idag är 630.7 USD.SPOTON börsvärdet är 669,987.099744389 USD. Följ prisuppdateringar för SPOTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Spotify idag är 630.7 USD.SPOTON börsvärdet är 669,987.099744389 USD. Följ prisuppdateringar för SPOTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Spotify (SPOTON) idag är $ 630.7, med en förändring på 1.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPOTON till USD är$ 630.7 per SPOTON.
Spotify rankas för närvarande nr.2341 enligt marknadsvärde på $ 669.99K, med ett cirkulerande utbud på 1.06K SPOTON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPOTON mellan $ 610.87 (lägsta) och $ 630.85 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 743.2286807442033, medan det lägsta priset någonsin var $ 608.7267130928992.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SPOTON med +0.97% under den senaste timmen och -3.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.48K.
Spotify (SPOTON) Marknadsinformation
No.2341
$ 669.99K
$ 55.48K
$ 669.99K
1.06K
1,062.29126327
ETH
Det aktuella börsvärdet för Spotify är $ 669.99K, med en 24h-handelsvolym på $ 55.48K. Det cirkulerande utbudet av SPOTON är 1.06K, med ett totalt utbud på 1062.29126327. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 669.99K.
Spotify Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 610.87
lägsta under 24-timmar
$ 630.85
högsta under 24-timmar
$ 610.87
$ 630.85
$ 743.2286807442033
$ 608.7267130928992
+0.97%
+1.27%
-3.91%
-3.91%
Spotify (SPOTON) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Spotify idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +7.9088
+1.27%
30 dagar
$ -41.07
-6.12%
60 dagar
$ -87.2
-12.15%
90 dagar
$ -19.3
-2.97%
Spotify Prisförändring idag
Idag registrerade SPOTON en förändring med $ +7.9088 (+1.27%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Spotify 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -41.07 (-6.12%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Spotify 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPOTON med $ -87.2(-12.15%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Spotify 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -19.3 (-2.97%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Spotify (SPOTON)?
AI-drivna insikter som analyserar Spotify senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Spotifys priser?
Several key factors influence Spotify (SPOT) stock prices:
1. Subscriber growth - Monthly active users and premium subscriber additions drive revenue expectations 2. Revenue performance - Quarterly earnings, revenue per user, and guidance impact valuation 3. Competition - Pressure from Apple Music, Amazon Music, and other streaming platforms 4. Content costs - Music licensing fees and podcast investments affect profit margins 5. Market expansion - Growth in new geographic markets and user penetration rates 6. Regulatory changes - Music royalty regulations and platform policies 7. Overall market sentiment - Tech stock trends and investor risk appetite 8. Innovation - New features, AI integration, and platform improvements
Note: There is no widely traded cryptocurrency called "SPOTON" related to Spotify.
Varför vill folk veta Spotifys pris idag?
People want to know SPOTON price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Identifying optimal entry/exit points 4. Profit/loss calculation - Assessing gains or losses on investments 5. Risk management - Making informed decisions about position sizing 6. Market sentiment analysis - Understanding price trends and momentum 7. Arbitrage opportunities - Comparing prices across different exchanges
Current price data helps make informed trading and investment choices.
Prisförutsägelse för Spotify
Spotify (SPOTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPOTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Spotify (SPOTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Spotify potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Spotify kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPOTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Spotify Price Prediction.
Om Spotify
SPOTON is a digital asset designed to facilitate transactions within the online ecosystem. It operates on a decentralized blockchain network, leveraging a proof-of-stake consensus mechanism to maintain network security and integrity. SPOTON's primary role is to serve as a medium of exchange, enabling users to make transactions quickly and efficiently. It is also used as a governance token, allowing holders to participate in the decision-making process regarding the future development of the SPOTON network. The supply of SPOTON is algorithmically managed, ensuring a predictable and transparent issuance model. Its use cases extend beyond simple transactions, as it is also utilized in various decentralized applications within the SPOTON ecosystem.
Hur man köper och investerar Spotify
Är du redo att komma igång med Spotify? Att köpa SPOTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Spotify. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Spotify (SPOTON) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 1.06K tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Spotify krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Spotify
Genom att äga Spotify kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Spotify (SPOTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Spotify Resurs
För en mer djupgående förståelse av Spotify kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Spotify att vara värd år 2030?
Om Spotify skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Spotify-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Spotify idag?
Priset för Spotify är idag $ 630.7. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Spotify fortfarande en bra investering?
Spotify förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SPOTON, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Spotify?
Spotify till ett värde av $ 55.48K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Spotify?
Livepriset för SPOTON uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Spotify i den valuta du föredrar, besök SPOTON Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Spotify?
Priset på SPOTON påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,340.75
+0.61%
ETH
3,404.61
+0.82%
SOL
158.25
+1.00%
UCN
1,496.79
-0.01%
ZEC
604.39
+17.89%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SPOTON på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SPOTON/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Spotifys kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Spotify-priset att stiga i år?
Spotify priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Spotify (SPOTON) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:57 (UTC+8)
Spotify (SPOTON) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.