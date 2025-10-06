Spotify Pris idag

Livepriset för Spotify (SPOTON) idag är $ 630.7, med en förändring på 1.27% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPOTON till USD är$ 630.7 per SPOTON.

Spotify rankas för närvarande nr.2341 enligt marknadsvärde på $ 669.99K, med ett cirkulerande utbud på 1.06K SPOTON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPOTON mellan $ 610.87 (lägsta) och $ 630.85 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 743.2286807442033, medan det lägsta priset någonsin var $ 608.7267130928992.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPOTON med +0.97% under den senaste timmen och -3.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 55.48K.

Spotify (SPOTON) Marknadsinformation

Rank No.2341 Marknadsvärde $ 669.99K$ 669.99K $ 669.99K Volym (24H) $ 55.48K$ 55.48K $ 55.48K Marknadsvärde efter full utspädning $ 669.99K$ 669.99K $ 669.99K Cirkulationsutbud 1.06K 1.06K 1.06K Totalt utbud 1,062.29126327 1,062.29126327 1,062.29126327 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Spotify är $ 669.99K, med en 24h-handelsvolym på $ 55.48K. Det cirkulerande utbudet av SPOTON är 1.06K, med ett totalt utbud på 1062.29126327. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 669.99K.