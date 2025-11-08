BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Tesla v živo je 436.85 USD. Tržna kapitalizacija TSLAON je 5,079,396.7634578475 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TSLAON

Informacije o ceni TSLAON

Kaj je TSLAON

Uradna spletna stran TSLAON

Tokenomika TSLAON

Napoved cen TSLAON

Zgodovina TSLAON

TSLAON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TSLAON v fiat

Tesla Logotip

Cena Tesla(TSLAON)

Cena 1 TSLAON v USD v živo:

$436.85
+1.78%1D
USD
Tesla (TSLAON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:42 (UTC+8)

Današnja cena Tesla

Današnja cena kriptovalute Tesla (TSLAON) v živo je $ 436.85, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAON v USD je $ 436.85 na TSLAON.

Kriptovaluta Tesla je trenutno na #1401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.08M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.63K TSLAON. V zadnjih 24 urah se je TSLAON trgovalo med $ 421.31 (najnižje) in $ 461.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 473.8661895239948, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 329.3669085162907.

V kratkoročni uspešnosti se je TSLAON premaknil -0.09% v zadnji uri in -5.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.34K.

Tržne informacije Tesla (TSLAON)

No.1401

$ 5.08M
$ 95.34K
$ 5.08M
11.63K
11,627.32462735
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Tesla je $ 5.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.34K. Obstoječa ponudba TSLAON je 11.63K, skupna ponudba pa znaša 11627.32462735. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.

Zgodovina cene Tesla, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 421.31
24H Nizka
$ 461.12
24H Visoka

$ 421.31
$ 461.12
$ 473.8661895239948
$ 329.3669085162907
-0.09%

+1.78%

-5.42%

-5.42%

Zgodovina cen Tesla (TSLAON) v USD

Sledite spremembam cen Tesla za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.6399+1.78%
30 dni$ +2.47+0.56%
60 dni$ +89.69+25.83%
90 dni$ +156.85+56.01%
Današnja sprememba cene Tesla

Danes je TSLAON zabeležil spremembo $ +7.6399 (+1.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Tesla

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +2.47 (+0.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Tesla

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSLAON spremenil za $ +89.69 (+25.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Tesla

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +156.85 (+56.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tesla (TSLAON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Tesla.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tesla

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tesla, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tesla?

Tesla stock (TSLA) prices are influenced by several key factors:

1. EV market demand and competition from other automakers
2. Production and delivery numbers reported quarterly
3. Elon Musk's public statements and social media activity
4. Regulatory changes affecting electric vehicles and autonomous driving
5. Battery technology advancements and cost reductions
6. Global supply chain disruptions
7. Interest rates and overall market sentiment
8. Energy business performance including solar and storage
9. Autonomous driving progress and Full Self-Driving updates
10. Macroeconomic conditions and investor risk appetite

Note: TSLAON appears to be a typo - Tesla trades under ticker TSLA.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tesla?

People want to know Tesla's stock price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold TSLA shares effectively.

Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.

Market timing - Day traders and swing traders use real-time pricing data to identify optimal entry and exit points for short-term profits.

News impact assessment - Tesla frequently makes headlines with product launches, earnings reports, or Elon Musk's announcements, causing significant price volatility.

Comparison analysis - Investors compare Tesla's performance against other EV stocks, tech companies, or market indices to make informed decisions.

Options trading - Current stock prices are crucial for options traders calculating strike prices, premiums, and potential profits or losses.

The stock's high volatility and Tesla's position as a leading EV and technology company make it a popular choice for both long-term investors and active traders seeking profit opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Tesla

Napoved cene Tesla (TSLAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tesla (TSLAON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tesla lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tesla v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TSLAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tesla.

O Tesla

TSLAON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions by using a consensus mechanism to validate and record each transaction on its blockchain. TSLAON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications (dApps) and services. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions and maintaining the network's integrity. TSLAON's use cases extend beyond simple transactions, as it is also used for staking, governance decisions, and other functionalities within its ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tesla

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tesla? Nakup TSLAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tesla. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tesla (TSLAON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 11.63K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tesla bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Tesla (TSLAON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Tesla

Z lastništvom kriptovalute Tesla se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Tesla (TSLAON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Tesla (TSLAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tesla Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Tesla razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Tesla spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tesla

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tesla?
Če bi kriptovaluta Tesla rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tesla.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tesla (TSLAON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Tesla

TSLAON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TSLAON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TSLAON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Tesla (TSLAON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Tesla v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TSLAON/USDT
$436.85
$436.85
+1.76%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TSLAON v USD

Znesek

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 436.85 USD