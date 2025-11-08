Današnja cena kriptovalute Tesla v živo je 436.85 USD. Tržna kapitalizacija TSLAON je 5,079,396.7634578475 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Tesla v živo je 436.85 USD. Tržna kapitalizacija TSLAON je 5,079,396.7634578475 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TSLAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Tesla (TSLAON) v živo je $ 436.85, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAON v USD je $ 436.85 na TSLAON.
Kriptovaluta Tesla je trenutno na #1401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.08M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.63K TSLAON. V zadnjih 24 urah se je TSLAON trgovalo med $ 421.31 (najnižje) in $ 461.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 473.8661895239948, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 329.3669085162907.
V kratkoročni uspešnosti se je TSLAON premaknil -0.09% v zadnji uri in -5.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.34K.
Tržne informacije Tesla (TSLAON)
No.1401
$ 5.08M
$ 95.34K
$ 5.08M
11.63K
11,627.32462735
Trenutna tržna kapitalizacija Tesla je $ 5.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.34K. Obstoječa ponudba TSLAON je 11.63K, skupna ponudba pa znaša 11627.32462735. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.
Zgodovina cene Tesla, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 421.31
24H Nizka
$ 461.12
24H Visoka
$ 421.31
$ 461.12
$ 473.8661895239948
$ 329.3669085162907
-0.09%
+1.78%
-5.42%
-5.42%
Zgodovina cen Tesla (TSLAON) v USD
Sledite spremembam cen Tesla za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +7.6399
+1.78%
30 dni
$ +2.47
+0.56%
60 dni
$ +89.69
+25.83%
90 dni
$ +156.85
+56.01%
Današnja sprememba cene Tesla
Danes je TSLAON zabeležil spremembo $ +7.6399 (+1.78%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Tesla
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +2.47 (+0.56%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Tesla
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TSLAON spremenil za $ +89.69 (+25.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Tesla
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +156.85 (+56.01%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tesla (TSLAON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tesla, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tesla?
Tesla stock (TSLA) prices are influenced by several key factors:
1. EV market demand and competition from other automakers 2. Production and delivery numbers reported quarterly 3. Elon Musk's public statements and social media activity 4. Regulatory changes affecting electric vehicles and autonomous driving 5. Battery technology advancements and cost reductions 6. Global supply chain disruptions 7. Interest rates and overall market sentiment 8. Energy business performance including solar and storage 9. Autonomous driving progress and Full Self-Driving updates 10. Macroeconomic conditions and investor risk appetite
Note: TSLAON appears to be a typo - Tesla trades under ticker TSLA.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tesla?
People want to know Tesla's stock price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold TSLA shares effectively.
Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.
Market timing - Day traders and swing traders use real-time pricing data to identify optimal entry and exit points for short-term profits.
News impact assessment - Tesla frequently makes headlines with product launches, earnings reports, or Elon Musk's announcements, causing significant price volatility.
Comparison analysis - Investors compare Tesla's performance against other EV stocks, tech companies, or market indices to make informed decisions.
Options trading - Current stock prices are crucial for options traders calculating strike prices, premiums, and potential profits or losses.
The stock's high volatility and Tesla's position as a leading EV and technology company make it a popular choice for both long-term investors and active traders seeking profit opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Tesla
Napoved cene Tesla (TSLAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TSLAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tesla (TSLAON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Tesla lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tesla v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TSLAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tesla.
O Tesla
TSLAON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions by using a consensus mechanism to validate and record each transaction on its blockchain. TSLAON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications (dApps) and services. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions and maintaining the network's integrity. TSLAON's use cases extend beyond simple transactions, as it is also used for staking, governance decisions, and other functionalities within its ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tesla
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tesla? Nakup TSLAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tesla. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tesla (TSLAON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 11.63K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tesla bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Tesla
Z lastništvom kriptovalute Tesla se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Tesla rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tesla.
Koliko je kriptovaluta Tesla vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Tesla je $ 436.85. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Tesla še vedno dobra naložba?
Tesla ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TSLAON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Tesla?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Tesla v vrednosti $ 95.34K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Tesla?
Cena kriptovalute TSLAON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Tesla v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TSLAON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Tesla?
Na ceno TSLAON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,497.37
+1.68%
ETH
3,457.2
+4.84%
SOL
161.72
+4.06%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1211
+2.59%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TSLAON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TSLAON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Tesla gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Tesla letos rasla?
Cena kriptovalute Tesla bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Tesla (TSLAON).
Pomembne panožne novosti Tesla (TSLAON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.