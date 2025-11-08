Današnja cena Tesla

Današnja cena kriptovalute Tesla (TSLAON) v živo je $ 436.85, s spremembo 1.78 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TSLAON v USD je $ 436.85 na TSLAON.

Kriptovaluta Tesla je trenutno na #1401. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5.08M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 11.63K TSLAON. V zadnjih 24 urah se je TSLAON trgovalo med $ 421.31 (najnižje) in $ 461.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 473.8661895239948, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 329.3669085162907.

V kratkoročni uspešnosti se je TSLAON premaknil -0.09% v zadnji uri in -5.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 95.34K.

Tržne informacije Tesla (TSLAON)

Uvrstitev No.1401 Tržna kapitalizacija $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Volumen (24H) $ 95.34K$ 95.34K $ 95.34K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Zaloga v obtoku 11.63K 11.63K 11.63K Skupna ponudba 11,627.32462735 11,627.32462735 11,627.32462735 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Tesla je $ 5.08M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 95.34K. Obstoječa ponudba TSLAON je 11.63K, skupna ponudba pa znaša 11627.32462735. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.08M.