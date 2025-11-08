Današnja cena Airbnb

Današnja cena kriptovalute Airbnb (ABNBON) v živo je $ 121.63, s spremembo 3.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABNBON v USD je $ 121.63 na ABNBON.

Kriptovaluta Airbnb je trenutno na #2091. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.07M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.81K ABNBON. V zadnjih 24 urah se je ABNBON trgovalo med $ 117.37 (najnižje) in $ 127.46 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 130.8760170750456, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 116.3795118425523.

V kratkoročni uspešnosti se je ABNBON premaknil +0.21% v zadnji uri in -4.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.23K.

Tržne informacije Airbnb (ABNBON)

Uvrstitev No.2091 Tržna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volumen (24H) $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Zaloga v obtoku 8.81K 8.81K 8.81K Skupna ponudba 8,812.05903428 8,812.05903428 8,812.05903428 Javna veriga blokov ETH

