BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Airbnb v živo je 121.63 USD. Tržna kapitalizacija ABNBON je 1,071,810.7403394764 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ABNBON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Airbnb v živo je 121.63 USD. Tržna kapitalizacija ABNBON je 1,071,810.7403394764 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ABNBON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ABNBON

Informacije o ceni ABNBON

Kaj je ABNBON

Uradna spletna stran ABNBON

Tokenomika ABNBON

Napoved cen ABNBON

Zgodovina ABNBON

ABNBON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ABNBON v fiat

Spot ABNBON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Airbnb Logotip

Cena Airbnb(ABNBON)

Cena 1 ABNBON v USD v živo:

$121.63
$121.63$121.63
+3.39%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:38 (UTC+8)

Današnja cena Airbnb

Današnja cena kriptovalute Airbnb (ABNBON) v živo je $ 121.63, s spremembo 3.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ABNBON v USD je $ 121.63 na ABNBON.

Kriptovaluta Airbnb je trenutno na #2091. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.07M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.81K ABNBON. V zadnjih 24 urah se je ABNBON trgovalo med $ 117.37 (najnižje) in $ 127.46 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 130.8760170750456, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 116.3795118425523.

V kratkoročni uspešnosti se je ABNBON premaknil +0.21% v zadnji uri in -4.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 60.23K.

Tržne informacije Airbnb (ABNBON)

No.2091

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 60.23K
$ 60.23K$ 60.23K

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

8.81K
8.81K 8.81K

8,812.05903428
8,812.05903428 8,812.05903428

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Airbnb je $ 1.07M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 60.23K. Obstoječa ponudba ABNBON je 8.81K, skupna ponudba pa znaša 8812.05903428. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.07M.

Zgodovina cene Airbnb, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 117.37
$ 117.37$ 117.37
24H Nizka
$ 127.46
$ 127.46$ 127.46
24H Visoka

$ 117.37
$ 117.37$ 117.37

$ 127.46
$ 127.46$ 127.46

$ 130.8760170750456
$ 130.8760170750456$ 130.8760170750456

$ 116.3795118425523
$ 116.3795118425523$ 116.3795118425523

+0.21%

+3.39%

-4.68%

-4.68%

Zgodovina cen Airbnb (ABNBON) v USD

Sledite spremembam cen Airbnb za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +3.9881+3.39%
30 dni$ +1.65+1.37%
60 dni$ +21.63+21.63%
90 dni$ +21.63+21.63%
Današnja sprememba cene Airbnb

Danes je ABNBON zabeležil spremembo $ +3.9881 (+3.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Airbnb

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +1.65 (+1.37%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Airbnb

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ABNBON spremenil za $ +21.63 (+21.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Airbnb

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +21.63 (+21.63%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Airbnb (ABNBON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Airbnb.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Airbnb

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Airbnb, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Airbnb?

I notice there's a discrepancy in your question. You asked about cryptocurrency content but then inquired about Airbnb (ABNB) stock prices, not a cryptocurrency.

For Airbnb stock prices, key factors include:
- Booking demand and travel trends
- Revenue growth and profitability
- Regulatory changes affecting short-term rentals
- Competition from hotels and other platforms
- Economic conditions impacting travel spending
- Seasonal tourism patterns
- Company guidance and earnings results
- Market sentiment toward tech/travel stocks

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Airbnb?

People want to know Airbnb (ABNB) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Real-time pricing helps assess company performance, compare with competitors, evaluate market trends, and make informed buy/sell decisions based on current valuation.

Napoved cene za kriptovaluto Airbnb

Napoved cene Airbnb (ABNBON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ABNBON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Airbnb (ABNBON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Airbnb lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Airbnb v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ABNBON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Airbnb.

O Airbnb

ABNBON is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary role is to facilitate transactions within its network, acting as a medium of exchange between participants. ABNBON utilizes a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of the network. The asset's issuance model is designed to maintain a steady supply, avoiding drastic fluctuations that could impact its usability. Typical uses for ABNBON include payments for services within its ecosystem, peer-to-peer transactions, and as a store of value. Its design and functionality make it a key component in the broader digital asset landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Airbnb

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Airbnb? Nakup ABNBON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Airbnb. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Airbnb (ABNBON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 8.81K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Airbnb bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Airbnb (ABNBON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Airbnb

Z lastništvom kriptovalute Airbnb se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Airbnb (ABNBON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Airbnb razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Airbnb spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Airbnb

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Airbnb?
Če bi kriptovaluta Airbnb rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Airbnb.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Airbnb (ABNBON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Airbnb

ABNBON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ABNBON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ABNBON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Airbnb (ABNBON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Airbnb v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ABNBON/USDT
$121.63
$121.63$121.63
+3.48%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.3999
$2.3999$2.3999

+4,699.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004362
$0.00004362$0.00004362

+772.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016600
$0.000016600$0.000016600

+176.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.22588
$0.22588$0.22588

+106.60%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000002860
$0.000000002860$0.000000002860

+84.51%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ABNBON v USD

Znesek

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 121.63 USD