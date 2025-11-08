Aktuálna dnešná cena Velvet je 0.22281USD. Trhová kapitalizácia VELVET je 20,349,915.348609797286USD. Sledujte aktualizácie cien VELVET v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Velvet je 0.22281USD. Trhová kapitalizácia VELVET je 20,349,915.348609797286USD. Sledujte aktualizácie cien VELVET v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Velvet (VELVET) je $ 0.22281, s 2.39% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny VELVET na USD konverzný kurz je $ 0.22281 za VELVET.
Velvet sa v súčasnosti radí na #796 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20.35M, pričom počet coinov v obehu je 91.33M VELVET. Počas posledných 24 hodín sa VELVETobchodovalo v rozmedzí od $ 0.20557 (low) do $ 0.22688 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.31715699544548037, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.032064654757022706.
V krátkodobom vývoji sa VELVET zmenilo o +0.43% za poslednú hodinu a o -7.73% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.07K.
Velvet (VELVET) informácie o trhu
No.796
$ 20.35M
$ 82.07K
$ 222.81M
91.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.13%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Velvet je $ 20.35M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.07K. Počet coinov v obehu VELVET je 91.33M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 222.81M.
História cien Velvet v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.20557
24 hod Low
$ 0.22688
24 hod High
$ 0.20557
$ 0.22688
$ 0.31715699544548037
$ 0.032064654757022706
+0.43%
+2.39%
-7.73%
-7.73%
Velvet (VELVET) história cien USD
Sledujte zmeny cien Velvet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.005203
+2.39%
30 dní
$ +0.03432
+18.20%
60 dní
$ +0.15003
+206.14%
90 dní
$ +0.15075
+209.20%
Velvet dnešná zmena ceny
Dnes VELVET zaznamenal zmenu o $ +0.005203 (+2.39%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Velvet zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.03432 (+18.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Velvet zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal VELVET zmenu o $ +0.15003 (+206.14%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Velvet zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.15075 (+209.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Velvet (VELVET)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Velvet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Velvet?
Several key factors influence Velvet (VELVET) token prices:
Market Demand & Supply: Trading volume, token circulation, and holder distribution directly impact price movements.
Project Development: Platform updates, new features, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Overall Crypto Market: Bitcoin and major altcoin trends often correlate with VELVET price movements.
Utility & Adoption: Real-world use cases, DeFi integrations, and ecosystem growth drive fundamental value.
News & Sentiment: Announcements, social media buzz, and community engagement influence short-term price action.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Velvet?
People want to know Velvet (VELVET) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing profit/loss positions, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors evaluate volatility, compare against other cryptocurrencies, and determine optimal buying or selling opportunities in this dynamic digital asset market.
Cenové predikcie pre Velvet
Cenová predikcia Velvet (VELVET) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VELVET v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Velvet (VELVET) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Velvet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Velvet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku VELVET cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Velvet Cenové predikcie.
O Velvet
VELVET is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. VELVET uses a unique consensus mechanism and chain design to maintain the integrity of its network and to ensure the validity of transactions. The asset's issuance model is not inflationary, meaning the total supply of VELVET is capped, similar to Bitcoin. Typical uses of VELVET include private transactions, value storage, and participation in the network's governance through a voting system. Its ecosystem is geared towards users who prioritize privacy and security in their digital transactions.
Ako nakupovať a investovať Velvet
Ste pripravení začať s Velvet? Nákup VELVET na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Velvet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Velvet (VELVET) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 91.33M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Velvet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Velvet
Vlastníctvo Velvet vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Velvet (VELVET)
Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.
Velvet Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Velvet zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Velvet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Velvet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíVelvet?
Dnešná cena Velvet je $ 0.22281. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Velvet stále dobrou investíciou?
Velvet zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do VELVET, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Velvet?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Velvet v hodnote $ 82.07K.
Aká je aktuálna cena Velvet?
Živá cena VELVET sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Velvet vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena VELVET, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Velvet?
Cenu VELVET ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,335.2
+2.51%
ETH
3,445.95
+4.50%
SOL
163.97
+5.50%
COAI
1.1685
+6.93%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre VELVET na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár VELVET/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Velvet pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Velvet v tomto roku?
Cena Velvet by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Velvet (VELVET).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:12:23 (UTC+8)
Velvet (VELVET) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.