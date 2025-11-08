Aktuálna dnešná cena River je 7.3218USD. Trhová kapitalizácia RIVER je 143,507,280USD. Sledujte aktualizácie cien RIVER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena River je 7.3218USD. Trhová kapitalizácia RIVER je 143,507,280USD. Sledujte aktualizácie cien RIVER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
River sa v súčasnosti radí na #237 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 143.51M, pričom počet coinov v obehu je 19.60M RIVER. Počas posledných 24 hodín sa RIVERobchodovalo v rozmedzí od $ 7.2473 (low) do $ 9.1 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 10.246419991222751, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.137662800262792.
V krátkodobom vývoji sa RIVER zmenilo o -0.97% za poslednú hodinu a o -4.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 350.62K.
River (RIVER) informácie o trhu
No.237
$ 143.51M
$ 350.62K
$ 732.18M
19.60M
100,000,000
100,000,000
19.60%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia River je $ 143.51M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 350.62K. Počet coinov v obehu RIVER je 19.60M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 732.18M.
História cien River v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 7.2473
24 hod Low
$ 9.1
24 hod High
$ 7.2473
$ 9.1
$ 10.246419991222751
$ 1.137662800262792
-0.97%
-0.49%
-4.14%
-4.14%
River (RIVER) história cien USD
Sledujte zmeny cien River za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.036031
-0.49%
30 dní
$ +4.7693
+186.84%
60 dní
$ +6.8218
+1,364.36%
90 dní
$ +6.8218
+1,364.36%
River dnešná zmena ceny
Dnes RIVER zaznamenal zmenu o $ -0.036031 (-0.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
River zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +4.7693 (+186.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
River zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RIVER zmenu o $ +6.8218 (+1,364.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
River zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +6.8218 (+1,364.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby River (RIVER)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby River, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny River?
RIVER token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.
Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu River?
People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre River
Cenová predikcia River (RIVER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RIVER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia River (RIVER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena River mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne River v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RIVER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na River Cenové predikcie.
O River
RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.
Ako nakupovať a investovať River
Ste pripravení začať s River? Nákup RIVER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom River. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu River (RIVER) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 19.60M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a River sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s River
Vlastníctvo River vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Čo je River (RIVER)
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.
River Zdroj
Pre hlbšie pochopenie River zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota River rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do River podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRiver?
Dnešná cena River je $ 7.3218. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je River stále dobrou investíciou?
River zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RIVER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s River?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo River v hodnote $ 350.62K.
Aká je aktuálna cena River?
Živá cena RIVER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu River vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RIVER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu River?
Cenu RIVER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,298.2
+2.47%
ETH
3,443.88
+4.43%
SOL
164.11
+5.59%
COAI
1.2024
+10.03%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RIVER na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RIVER/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena River pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena River v tomto roku?
Cena River by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu River (RIVER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:20 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.