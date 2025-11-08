BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena River je 7.3218USD. Trhová kapitalizácia RIVER je 143,507,280USD. Sledujte aktualizácie cien RIVER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena River je 7.3218USD. Trhová kapitalizácia RIVER je 143,507,280USD. Sledujte aktualizácie cien RIVER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o RIVER

RIVER informácie o cene

Čo je RIVER

RIVER biela kniha

RIVER oficiálna webová stránka

RIVER tokenomika

RIVER predpoveď cien

RIVER história

RIVER Sprievodca nákupom

RIVER-na-fiat prevodník mien

RIVER spot

RIVER USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

River Logo

River kurz (RIVER)

1 RIVER na USD aktuálnu cenu:

$7.3173
$7.3173$7.3173
-0.49%1D
USD
River (RIVER) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:20 (UTC+8)

Dnešná cena River

Aktuálna dnešná cena River (RIVER) je $ 7.3218, s 0.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RIVER na USD konverzný kurz je $ 7.3218 za RIVER.

River sa v súčasnosti radí na #237 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 143.51M, pričom počet coinov v obehu je 19.60M RIVER. Počas posledných 24 hodín sa RIVERobchodovalo v rozmedzí od $ 7.2473 (low) do $ 9.1 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 10.246419991222751, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.137662800262792.

V krátkodobom vývoji sa RIVER zmenilo o -0.97% za poslednú hodinu a o -4.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 350.62K.

River (RIVER) informácie o trhu

No.237

$ 143.51M
$ 143.51M$ 143.51M

$ 350.62K
$ 350.62K$ 350.62K

$ 732.18M
$ 732.18M$ 732.18M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia River je $ 143.51M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 350.62K. Počet coinov v obehu RIVER je 19.60M, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 732.18M.

História cien River v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 7.2473
$ 7.2473$ 7.2473
24 hod Low
$ 9.1
$ 9.1$ 9.1
24 hod High

$ 7.2473
$ 7.2473$ 7.2473

$ 9.1
$ 9.1$ 9.1

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-0.97%

-0.49%

-4.14%

-4.14%

River (RIVER) história cien USD

Sledujte zmeny cien River za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.036031-0.49%
30 dní$ +4.7693+186.84%
60 dní$ +6.8218+1,364.36%
90 dní$ +6.8218+1,364.36%
River dnešná zmena ceny

Dnes RIVER zaznamenal zmenu o $ -0.036031 (-0.49%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

River zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +4.7693 (+186.84%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

River zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RIVER zmenu o $ +6.8218 (+1,364.36%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

River zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +6.8218 (+1,364.36%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby River (RIVER)?

Pozrite si Riverstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre River

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby River, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny River?

RIVER token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect RIVER's valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand.

Tokenomics: Token supply mechanisms, staking rewards, and burning schedules influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost price prospects.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create market volatility.

Technical Developments: Protocol upgrades and new features impact investor interest.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu River?

People want to know River (RIVER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors assess volatility, plan entry/exit strategies, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre River

Cenová predikcia River (RIVER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RIVER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia River (RIVER) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena River mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne River v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RIVER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na River Cenové predikcie.

O River

RIVER is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate transactions and smart contracts, providing a decentralized platform for various applications. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring secure and efficient transaction validation. RIVER's issuance model is based on block rewards, with a predetermined supply limit to maintain its value. The asset is typically used in decentralized finance (DeFi) applications, online marketplaces, and other blockchain-based platforms. Its role in these ecosystems is to provide a medium of exchange, a store of value, and a unit of account, making it integral to the operation of these platforms.

Ako nakupovať a investovať River

Ste pripravení začať s River? Nákup RIVER na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom River. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu River (RIVER) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 19.60M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a River sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť River (RIVER)

Čo môžete urobiť s River

Vlastníctvo River vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup River (RIVER) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je River (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River Zdroj

Pre hlbšie pochopenie River zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna River webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o River

Akú hodnotu bude mať 1 River v roku 2030?
Ak by hodnota River rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do River podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:01:20 (UTC+8)

River (RIVER) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o River

RIVER USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície RIVER s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s RIVER USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s River (RIVER) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem River a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
RIVER/USDT
$7.3173
$7.3173$7.3173
-0.48%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.17
$23.17$23.17

+131.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006962
$0.00006962$0.00006962

+1,292.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009851
$0.009851$0.009851

+146.27%

Flux

Flux

FLUX

$0.18385
$0.18385$0.18385

+68.16%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010257
$0.000010257$0.000010257

+70.95%

Humanity

Humanity

H

$0.19961
$0.19961$0.19961

+40.35%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

RIVER-na-USD kalkulačka

Suma

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.3218 USD