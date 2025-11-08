Aktuálna dnešná cena ChainOpera AI je 1.173USD. Trhová kapitalizácia COAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien COAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ChainOpera AI je 1.173USD. Trhová kapitalizácia COAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien COAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ChainOpera AI (COAI) je $ 1.173, s 7.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COAI na USD konverzný kurz je $ 1.173 za COAI.
ChainOpera AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- COAI. Počas posledných 24 hodín sa COAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.9697 (low) do $ 1.55 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa COAI zmenilo o -2.48% za poslednú hodinu a o -14.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15.19M.
ChainOpera AI (COAI) informácie o trhu
--
$ 15.19M
$ 1.17B
--
1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia ChainOpera AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15.19M. Počet coinov v obehu COAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.17B.
História cien ChainOpera AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.9697
24 hod Low
$ 1.55
24 hod High
$ 0.9697
$ 1.55
--
--
-2.48%
+7.33%
-14.26%
-14.26%
ChainOpera AI (COAI) história cien USD
Sledujte zmeny cien ChainOpera AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.080095
+7.33%
30 dní
$ -3.766
-76.26%
60 dní
$ +1.093
+1,366.25%
90 dní
$ +1.093
+1,366.25%
ChainOpera AI dnešná zmena ceny
Dnes COAI zaznamenal zmenu o $ +0.080095 (+7.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ChainOpera AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.766 (-76.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ChainOpera AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COAI zmenu o $ +1.093 (+1,366.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ChainOpera AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.093 (+1,366.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ChainOpera AI (COAI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ChainOpera AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ChainOpera AI?
ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:
People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.
Cenové predikcie pre ChainOpera AI
Cenová predikcia ChainOpera AI (COAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ChainOpera AI (COAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ChainOpera AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ChainOpera AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ChainOpera AI Cenové predikcie.
O ChainOpera AI
COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.
Ako nakupovať a investovať ChainOpera AI
Ste pripravení začať s ChainOpera AI? Nákup COAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ChainOpera AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ChainOpera AI (COAI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ChainOpera AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ChainOpera AI
Vlastníctvo ChainOpera AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup ChainOpera AI (COAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je ChainOpera AI (COAI)
ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.
ChainOpera AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ChainOpera AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ChainOpera AI
Akú hodnotu bude mať 1 ChainOpera AI v roku 2030?
Ak by hodnota ChainOpera AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ChainOpera AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíChainOpera AI?
Dnešná cena ChainOpera AI je $ 1.173. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ChainOpera AI stále dobrou investíciou?
ChainOpera AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COAI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ChainOpera AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ChainOpera AI v hodnote $ 15.19M.
Aká je aktuálna cena ChainOpera AI?
Živá cena COAI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ChainOpera AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COAI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ChainOpera AI?
Cenu COAI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,824.18
+2.00%
ETH
3,426.68
+3.91%
SOL
162.92
+4.83%
COAI
1.1728
+7.33%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre COAI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár COAI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ChainOpera AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ChainOpera AI v tomto roku?
Cena ChainOpera AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ChainOpera AI (COAI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:07 (UTC+8)
ChainOpera AI (COAI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.