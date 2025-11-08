BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ChainOpera AI je 1.173USD. Trhová kapitalizácia COAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien COAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI kurz (COAI)

1 COAI na USD aktuálnu cenu:

+7.33%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:07 (UTC+8)

Dnešná cena ChainOpera AI

Aktuálna dnešná cena ChainOpera AI (COAI) je $ 1.173, s 7.33% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COAI na USD konverzný kurz je $ 1.173 za COAI.

ChainOpera AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- COAI. Počas posledných 24 hodín sa COAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.9697 (low) do $ 1.55 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa COAI zmenilo o -2.48% za poslednú hodinu a o -14.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 15.19M.

ChainOpera AI (COAI) informácie o trhu

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia ChainOpera AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 15.19M. Počet coinov v obehu COAI je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.17B.

História cien ChainOpera AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

-2.48%

+7.33%

-14.26%

-14.26%

ChainOpera AI (COAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien ChainOpera AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.080095+7.33%
30 dní$ -3.766-76.26%
60 dní$ +1.093+1,366.25%
90 dní$ +1.093+1,366.25%
ChainOpera AI dnešná zmena ceny

Dnes COAI zaznamenal zmenu o $ +0.080095 (+7.33%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ChainOpera AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.766 (-76.26%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ChainOpera AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COAI zmenu o $ +1.093 (+1,366.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ChainOpera AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +1.093 (+1,366.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ChainOpera AI (COAI)?

Pozrite si ChainOpera AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ChainOpera AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ChainOpera AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ChainOpera AI?

ChainOpera AI (COAI) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly impact COAI pricing.

Technology Development: Progress in AI integration, platform updates, and new features drive value.

Adoption Rate: Increased usage of ChainOpera's blockchain analytics and AI services boosts demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity affect price stability and movement.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies and AI technologies influence investor behavior.

Competition: Performance relative to other blockchain analytics platforms impacts market position.

Partnerships: Strategic alliances with enterprises or crypto projects can drive price appreciation.

Token Utility: Real-world use cases and demand for COAI tokens within the ecosystem matter.

Market Cap: Total supply and circulation affect scarcity and perceived value.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ChainOpera AI?

People want to know ChainOpera AI (COAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in the crypto market.

Cenové predikcie pre ChainOpera AI

Cenová predikcia ChainOpera AI (COAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ChainOpera AI (COAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ChainOpera AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ChainOpera AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ChainOpera AI Cenové predikcie.

O ChainOpera AI

COAI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for secure, peer-to-peer transactions to take place. It was designed with the aim of facilitating seamless transactions, reducing the time and cost associated with traditional financial systems. COAI uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. It plays a significant role in the broader digital economy, with its primary use being a medium of exchange in the online marketplace. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which helps in maintaining its value. COAI's ecosystem is growing, with increasing acceptance and utility in various sectors.

Ako nakupovať a investovať ChainOpera AI

Ste pripravení začať s ChainOpera AI? Nákup COAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ChainOpera AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ChainOpera AI (COAI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ChainOpera AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ChainOpera AI (COAI)

Čo môžete urobiť s ChainOpera AI

Vlastníctvo ChainOpera AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ChainOpera AI (COAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ChainOpera AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ChainOpera AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ChainOpera AI

Akú hodnotu bude mať 1 ChainOpera AI v roku 2030?
Ak by hodnota ChainOpera AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ChainOpera AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:07 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o ChainOpera AI

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

