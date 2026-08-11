Какова текущая цена Zeta?

Zeta (ZEX) торгуется по цене ₽0.097557470290030800000, что отражает изменение цены на уровне -4.39% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Zeta в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem, ZEX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ZEX?

За последние 24 часа объем торгов ZEX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Zeta в обращении?

Сегодня в обращении находится 187768402.324418 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ZEX?

В настоящее время Zeta занимает рейтинг №4457 с рыночной капитализацией ₽18318090.0098476560000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Zeta за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -4.39%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Zeta соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Solana Ecosystem ZEX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.