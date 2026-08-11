Сегодняшняя цена Venture Capitalist

Текущая цена Venture Capitalist (VC) сегодня составляет $ 0 с изменением 10.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VC на USD составляет $ 0 за VC.

На данный момент Venture Capitalist занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,325.06, при оборотном предложении 1.00B VC. В течение последних 24 часов, VC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VC изменился на -10.29% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Venture Capitalist (VC)

Рыночная капитализация $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Venture Capitalist составляет $ 16.33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VC составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.33K.