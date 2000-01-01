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Топ токенов категории Robinhood Chain Meme по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Robinhood Chain Meme. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06993
+0.27%
-0.95%
-0.84%
$ 11.89B
$ 62.50M
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009952
-1.14%
+18.23%
+5.47%
$ 41.50M
$ 18.17M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010265
+0.12%
-2.09%
+1.55%
$ 40.08M
$ 624.01B
4
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.01969788
+0.39%
-0.02%
-1.99%
$ 19.70M
$ 1.10M
5
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005386
+0.54%
-2.66%
-14.01%
$ 18.03M
$ 3.73T
6
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
+82,569.04%
$ 17.20M
$ 167.50M
7
What IF
What IF
IF
$ 0.00973838
-3.94%
-0.16%
-51.15%
$ 8.86M
$ 843.51K
8
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00536438
-4.38%
+0.43%
+528.31%
$ 5.36M
$ 1.05M
9
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003459
-0.06%
-0.26%
-10.35%
$ 2.52M
$ 16.50B
10
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00233912
-0.38%
-0.02%
-40.36%
$ 2.39M
$ 10.04K
11
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00136605
+0.39%
+0.22%
+57.38%
$ 1.37M
$ 226.91K
12
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.19E-6
-4.49%
+64.50%
-23.68%
$ 1.34M
--
13
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00125271
-9.07%
+0.61%
-14.54%
$ 1.26M
$ 1.28M
14
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00118143
-1.60%
+0.05%
+8.97%
$ 1.17M
$ 238.30K
15
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00102189
-16.19%
+0.53%
+374.57%
$ 1.01M
$ 122.21K
16
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00106909
-2.24%
-0.06%
-16.81%
$ 984.32K
$ 139.86K
17
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00088906
+1.11%
+0.34%
-24.30%
$ 871.03K
$ 523.68K
18
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00053103
-1.99%
+0.25%
+0.49%
$ 486.71K
$ 277.48K
19
URU
URU
URU
$ 0.00074094
+0.20%
+0.55%
+46.44%
$ 451.97K
$ 43.60K
20
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 4.42E-6
+1.14%
-4.80%
+6.00%
$ 442.34K
--
21
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00038709
+6.81%
-0.05%
+168.55%
$ 387.09K
$ 231.59K
22
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00038424
+1.21%
+0.38%
+94.39%
$ 367.18K
$ 31.42K
23
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00034467
-13.46%
+0.12%
+14.68%
$ 344.70K
$ 63.99K
24
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00033199
-4.39%
+0.37%
+48.33%
$ 331.99K
$ 573.67K
25
The Little Guy
The Little Guy
GUY
$ 0.00032437
-0.82%
+0.39%
+10.47%
$ 324.39K
$ 20.40K
26
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00031957
-4.92%
-0.08%
+24.26%
$ 319.57K
$ 47.78K
27
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00031596
+0.25%
-0.21%
+309.17%
$ 315.99K
$ 5.10K
28
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.0003041
+0.19%
-0.04%
-33.09%
$ 299.88K
$ 15.40K
29
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00025603
+0.15%
+0.03%
+25.96%
$ 227.44K
$ 17.06K
30
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.27E-6
0.00%
-4.40%
-5.42%
$ 226.63K
--
31
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.0001994
-3.71%
-0.14%
-60.62%
$ 199.33K
$ 1.55K
32
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.0001875
+0.11%
-0.11%
+13.00%
$ 187.50K
$ 1.07K
33
4663
4663
4663
$ 0.00018552
+0.16%
-0.22%
+11.76%
$ 185.52K
$ 21.76K
34
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.0001845
-5.94%
-0.47%
-78.82%
$ 184.43K
$ 105.53K
35
Baby Cash Cat
Baby Cash Cat
BABYCASHCAT
$ 0.0001842
-8.33%
-0.31%
+260.68%
$ 184.20K
$ 39.05K
36
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.0002406
+0.28%
-0.29%
-34.02%
$ 181.96K
$ 53.11K
37
Swole Doge
Swole Doge
SWOGE
$ 0.00018192
+0.14%
-0.04%
+80.28%
$ 181.90K
$ 17.97K
38
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00169469
+0.18%
-0.17%
-23.56%
$ 169.48K
$ 7.41K
39
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.0001671
+18.75%
-0.31%
-59.89%
$ 167.10K
$ 44.29K
40
Robinhood Pepe
Robinhood Pepe
REPE
$ 0.00016246
-2.90%
-0.22%
-13.47%
$ 162.48K
$ 39.06K
41
SHIBCAT
SHIBCAT
SHIBCAT
$ 0.00014987
-9.59%
+0.85%
+19.40%
$ 149.88K
$ 79.04K
42
Vladhood
Vladhood
VLAD
$ 0.00014636
-3.49%
+0.04%
-24.06%
$ 146.36K
$ 34.60K
43
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.0001448
+0.22%
-0.07%
-89.94%
$ 144.78K
$ 1.51K
44
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.00017595
-5.55%
+0.19%
+29.95%
$ 143.83K
$ 65.37K
45
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00013014
-1.51%
+0.20%
+22.46%
$ 122.79K
$ 28.47K
46
ROB
ROB
ROB
$ 0.00011463
+2.13%
-0.55%
-20.71%
$ 114.64K
$ 16.25K
47
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.0001177
-0.65%
+0.12%
+16.87%
$ 105.35K
$ 21.24K
48
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00010386
-0.57%
-0.15%
-29.87%
$ 103.86K
$ 27.70K
49
Dumb Money
Dumb Money
DUMBMONEY
$ 9.704E-5
+0.09%
+11.10%
-24.16%
$ 97.03K
--
50
froglet
froglet
FROGLET
$ 9.421E-5
-0.04%
-8.40%
-6.60%
$ 94.20K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Robinhood Chain Meme и почему они так популярны?
Токены категории Robinhood Chain Meme представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 116 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.06B.
Какой токен из категории Robinhood Chain Meme демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Robinhood Chain Meme, отслеживаемых на MEXC, DOW продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 85.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Robinhood Chain Meme находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 116 токенов категории Robinhood Chain Meme, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Robinhood Chain Meme относятся DOGE, HOME, MOG. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Robinhood Chain Meme?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Robinhood Chain Meme составляет примерно $12.06B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Robinhood Chain Meme, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.