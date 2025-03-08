Цена Treble (TREB)
Текущая цена Treble (TREB) сегодня составляет 0.576832 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.18M USD. Цена TREB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Treble:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.38K USD
- Изменение цены Treble в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 3.77M USD
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За сегодня изменение цены Treble на USD составило $ +0.00027232.
За последние 30 дней изменение цены Treble на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Treble на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Treble на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00027232
|+0.05%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Treble: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.02%
+0.05%
-14.38%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.
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¥85.38844096
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₽51.91488
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₹50.2420672
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