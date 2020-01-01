Токеномика Treble (TREB)

Токеномика Treble (TREB)

Откройте для себя ключевую информацию о Treble (TREB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes:

• Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards.

Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

Официальный сайт:
https://trebleswap.com
Whitepaper:
https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Treble (TREB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Treble (TREB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M
Общее предложение:
$ 41,07M
$ 41,07M$ 41,07M
Оборотное предложение:
$ 5,44M
$ 5,44M$ 5,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,96M
$ 13,96M$ 13,96M
Исторический максимум:
$ 0,814964
$ 0,814964$ 0,814964
Исторический минимум:
$ 0,229469
$ 0,229469$ 0,229469
Текущая цена:
$ 0,343445
$ 0,343445$ 0,343445

Токеномика Treble (TREB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Treble (TREB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TREB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TREB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREB, изучите текущую цену TREB!

Прогноз цены TREB

Хотите узнать, куда может двигаться TREB? Наша страница прогноза цены TREB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.