Токеномика Treble (TREB) Откройте для себя ключевую информацию о Treble (TREB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Treble (TREB) Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem. Официальный сайт: https://trebleswap.com Whitepaper: https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf Купить TREB сейчас!

Токеномика и анализ цен Treble (TREB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Treble (TREB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Общее предложение: $ 41,07M $ 41,07M $ 41,07M Оборотное предложение: $ 5,44M $ 5,44M $ 5,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,96M $ 13,96M $ 13,96M Исторический максимум: $ 0,814964 $ 0,814964 $ 0,814964 Исторический минимум: $ 0,229469 $ 0,229469 $ 0,229469 Текущая цена: $ 0,343445 $ 0,343445 $ 0,343445 Узнайте больше о цене Treble (TREB)

Токеномика Treble (TREB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Treble (TREB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TREB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TREB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TREB, изучите текущую цену TREB!

Прогноз цены TREB Хотите узнать, куда может двигаться TREB? Наша страница прогноза цены TREB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TREB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!