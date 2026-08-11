На какой блокчейн-сети работает Omni Exchange Token?

Omni Exchange Token работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена OMNI?

Токен оценивается в ₽0.82675644748108160000, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Omni Exchange Token?

Omni Exchange Token относится к категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать OMNI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Omni Exchange Token?

Его рыночная капитализация составляет ₽2007935.4174959520000, что ставит актив на 10347-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов OMNI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 856064.9231507786 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Omni Exchange Token?

За последний день объем торговли OMNI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Omni Exchange Token колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.