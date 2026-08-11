Сколько стоит Lil Bean в данный момент?

Lil Bean в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BEAN сегодня?

BEAN продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Meme,Base Ecosystem,Base Meme.

Насколько популярен Lil Bean сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BEAN.

Чем отличается Lil Bean от других криптоактивов?

Являясь частью категории Meme,Base Ecosystem,Base Meme и созданным на сети --, BEAN предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BEAN находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 1000000000.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Lil Bean за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.