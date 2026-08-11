Сегодняшняя цена HEXAR AI

Текущая цена HEXAR AI (HEXAR) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HEXAR на USD составляет $ 0 за HEXAR.

На данный момент HEXAR AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 51 363, при оборотном предложении 523,12M HEXAR. В течение последних 24 часов, HEXAR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00187126, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HEXAR изменился на -0,51% за последний час и на -1,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HEXAR AI (HEXAR)

Рыночная капитализация $ 51,36K$ 51,36K $ 51,36K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 98,19K$ 98,19K $ 98,19K Оборотное предложение 523,12M 523,12M 523,12M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HEXAR AI составляет $ 51,36K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HEXAR составляет 523,12M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 98,19K.