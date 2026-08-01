Какова текущая цена Coinbase Wrapped LTC?

Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) торгуется по цене ₽3367.750154827520000, что отражает изменение цены на уровне -2.77% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Coinbase Wrapped LTC в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native, CBLTC часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется CBLTC?

За последние 24 часа объем торгов CBLTC составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Coinbase Wrapped LTC в обращении?

Сегодня в обращении находится 81415.67108149 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг CBLTC?

В настоящее время Coinbase Wrapped LTC занимает рейтинг №-- с рыночной капитализацией ₽274140847.0545902080000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Coinbase Wrapped LTC за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.77%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Coinbase Wrapped LTC соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native CBLTC демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.