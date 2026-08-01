Сколько стоит ChowdLaunch в данный момент?

ChowdLaunch в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -1.50%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется CHWDR сегодня?

CHWDR продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad.

Насколько популярен ChowdLaunch сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают CHWDR.

Чем отличается ChowdLaunch от других криптоактивов?

Являясь частью категории Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad и созданным на сети --, CHWDR предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество CHWDR находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 986146566.654848 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена ChowdLaunch за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.