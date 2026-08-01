Какова текущая цена Aussie Dollar Token?

Aussie Dollar Token (AUDX) торгуется по цене ₽52.8870796433214480000, что отражает изменение цены на уровне 0.00% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Aussie Dollar Token в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem, AUDX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется AUDX?

За последние 24 часа объем торгов AUDX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Aussie Dollar Token в обращении?

Сегодня в обращении находится 3158067.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг AUDX?

В настоящее время Aussie Dollar Token занимает рейтинг №2120 с рыночной капитализацией ₽167017985.1253823280000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Aussie Dollar Token за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.00%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Aussie Dollar Token соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,XDC Ecosystem,Base Ecosystem,Polygon zkEVM Ecosystem,Conflux Ecosystem,Morph L2 Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,Redbelly Network Ecosystem AUDX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.